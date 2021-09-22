生肖、興趣你知道嗎？送酒4方向 投其所好不NG

葡萄酒顧問林澧竣。(本報資料照片)

歷史記載人類在生命中特別時刻會飲酒慶祝，酒在我們的生活文化中形塑出獨有的歡慶感，「酒」自然也成為節慶祝賀最佳伴手禮選擇。但面對貨架上琳瑯滿目的酒款，究竟該怎麼送才恰到好處，應景又得體？對酒不熟悉的人，只能靠店員推薦，或者靠直覺挑包裝嗎？

在品酒與選酒有多年經驗的葡萄酒顧問林澧竣說，想送出得體又應景的酒，懂酒只是其中一部分，考量跟收禮人的「關係」、事先了解收禮人的「喜好」，也是選對酒的關鍵要素。他提醒，踏進專賣店買酒前，不妨先想想：「收禮人飲酒習慣是什麼？他通常喝什麼類型的酒？要送給重要的長輩、還是朋友同事？這些都與酒的選擇有關。」

6種常見酒 投其所好

目前最常見的飲用酒，林澧竣大致歸納出葡萄酒、啤酒、清酒、白蘭地、威士忌、高粱6類，選酒前可以先打聽好收禮人平時常喝的酒款，投其所好就是成功第一步。

不過若想讓收禮人印象更深刻，但自己又沒那麼懂酒的話，可以怎麼做？林澧竣表示，還能從「酒標」、「年分」、「國家」、「興趣」這4個通用選酒法著手。

長期收藏 不是都適合

一般人對生命中的重要時刻，也能用酒來記錄美好。例如購買結婚年、孩子出生年的酒款，等到慶祝結婚10周年，或孩子20歲時全家再一起開來喝，繼續創造美好回憶。

林澧竣提醒，並非每一種酒都適合收藏， 「葡萄酒會因為溫度與濕度變化影響風味，更需要注意保存環境。」他認為像威士忌、高粱等高酒精濃度的酒，反而容易在陰涼的常溫下長期存放。