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和室、開放式廚房…居家4種裝潢 要省錢先別做

文╱記者劉小川
家中是否需要和室，要考慮清楚。(本報資料照片)
家中是否需要和室，要考慮清楚。(本報資料照片)

近期不少人都買了新房，準備趁著這段時間裝修，年底前入住，但在裝修房子時，如果預算有限，有些裝潢或設備，其實根本用不到，可能根本是花了冤枉錢，之後可能會後悔，以下4種設備與裝潢，在預算有限的情況下，要特別注意。

一、和室

很多人喜歡家中有個房間是和室，甚至覺得有榻榻米，很有日本的風格，但其實和室根本浪費錢，許多人裝修了和室，根本用不到幾次，連想要躺在榻榻米上睡覺，都會嫌硬，且若天氣潮濕，榻榻米容易受潮，千萬要思考清楚。

二、中央空調

裝中央空調電費會很驚人。 (Getty Images)
裝中央空調電費會很驚人。 (Getty Images)

如果家中不是上百坪，千萬不要裝中央空調，因為電費會很驚人，可以依照不同空間，裝置適合的冷氣，畢竟中央空調是適合百坪豪宅，付得起電費的人，預算有限時，不要被騙裝了中央空調。

三、開放式廚房

開放式廚房最重要是通風與排氣問題，可能要花不少錢解決。(本報資料照片)
開放式廚房最重要是通風與排氣問題，可能要花不少錢解決。(本報資料照片)

大家都嚮往歐美式的開放式廚房，覺得客廳與廚房的開放式，一整個空間通透感。但是開放式廚房最重要是通風與排氣問題，可能要花不少錢解決，如果這部分省錢，可能到時候做菜時，家中都是油煙，預算不夠就不要硬做。

四、水晶吊燈

水晶燈真的很難清潔。(本報資料照片)
水晶燈真的很難清潔。(本報資料照片)

水晶吊燈可以增加家裡的華麗感，而且也可能找到便宜貨，但水晶吊燈清潔不方便，對於呼吸容易過敏的人來說，根本是殺手，如果沒有辦法時常清理，水晶吊燈就省下來吧！

預算 過敏 日本

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