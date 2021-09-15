巴黎到京都… diptyque壯遊香氛 遊遍世界5大城

diptyque「巴黎香氛蠟燭」。(記者劉小川／攝影)

巴黎香氛精品品牌diptyque，除了嗅覺饗宴外，也將藝術一同融入生活當中。今年迎來品牌的60周年，為紀念特別的一年，推出5大城市「壯遊」（Le Grand Tour）系列，呈現出旅行深度體驗與探索異域文化，連當地的香氣都能瞬間連結。

第一站：巴黎PARIS

法國巴黎是大家熟知的時尚 之都，但除在街上看見各種時尚線條外，更交織出過去與現代的街區衝擊感。起點設於巴黎，勾勒出聖日爾曼街區，將特有的舊書頁及辛香味譜出「巴黎香氛蠟燭」，點燃燭火就如同置身於塞納河畔。

diptyque「威尼斯淡香水禮盒」。(圖／diptyque提供)

第二站：威尼斯VENICE

水鄉之都的威尼斯，有著浪漫風情外，似乎還能感受到徐徐吹來的微風。diptyque 新款「威尼斯淡香水」中蘊含著瀉湖的芬芳與清新翠綠的交錯，香氛中包含柑橘、綠植、青椒、羅勒及番茄香氣，讓人彷彿置身於這片天然的世外桃源。

diptyque「米里斯室內香氛蠟」。(記者劉小川／攝影)

第三站：米里斯MILIES

diptyque以赭石色陶罐與米白石牆，打造米里斯的獨有風情，搭配著雙色陶罐，將「米里斯室內香氛蠟」置入罐中，就如同是希臘獨有的氣息，輔以叢林、永久花及無花果樹的香氣，給人有著放鬆的旅行度假好心情。

diptyque「朱拜勒香氛蠟燭」。(圖／diptyque提供)

第四站：朱拜勒BYBLOS

朱拜勒是全世界最古老的港口，一間間小巧玲瓏的咖啡 館依次排開。 「朱拜勒香氛蠟燭」以手工製作陶燒的蠟燭杯，每一個都有獨一無二的紋路，將香氣與視覺融合就如同置身於此，燃起吵鬧快樂的美好時光。

diptyque「京都淡香水」。(記者劉小川／攝影)

第五站：京都KYOTO

將古典美學與優雅發揮淋漓盡致的城市「京都」，融入日式插花藝術的三大元素，天（乳香）、地（甜香根草）、人（玫瑰），結合diptyque量身訂製的「京都淡香水」，將優雅與靜謐彷彿將這股氣息倒入了每個旅客的腦海之中。