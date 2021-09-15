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顯老？顯黑？熟女挑衣3色非百搭 小心踩雷

文╱記者劉小川
螢光色系會讓膚色顯黑，成熟女性宜避開螢光色系的衣服。 (Getty Images)
螢光色系會讓膚色顯黑，成熟女性宜避開螢光色系的衣服。 (Getty Images)

每個年齡層的女人，都會活出各自的精彩，年輕時的多采多姿，隨著歲月增長，人也更知性優雅，成熟女人想要展露最美的氣質，就要先從穿衣服開始，選出最適合自己的款式，特別是「顏色」，更能襯托出個人魅力。

隨著年齡增長，女人在肌膚上也會開始有變化，可能有細紋，膚色也會改變，許多過於展現青春的顏色，穿上去也不再適合，所以穿衣服先從選顏色開始，成熟女性盡量要避開3種顏色的衣服。

1.螢光色系

飽和度高、亮眼的螢光色系，是適合青春女孩的顏色，但非常考驗搭配，如果搭配得不好，反而呈現出俗氣感，而且螢光色系會讓膚色顯黑，成熟女性宜避開螢光色系的衣服，否則恐導致反效果。

過於豔麗的紅色或大紅色，穿上去會顯得俗豔，看起來還可能顯老。(Getty Ima...
過於豔麗的紅色或大紅色，穿上去會顯得俗豔，看起來還可能顯老。(Getty Images)

2.豔麗紅色

許多女人上了年紀，很喜歡穿紅色，除了重要的喜慶場合外，總認為紅色能彰顯好氣色。但其實紅色也分深淺、明暗，過於豔麗的紅色或大紅色，穿上去會顯得俗豔，看起來還可能顯老，甚至讓人覺得浮誇；若想要穿紅色，可以選擇更深色的紅色，看來優雅低調。

若肌膚暗沉，膚色偏黃或黑，穿白色反而更顯黑。(Getty Images)
若肌膚暗沉，膚色偏黃或黑，穿白色反而更顯黑。(Getty Images)

3.白色

白色對很多人來說，是經典顏色，也被認為是百搭的顏色。白色對成熟女性來說，是介於基礎色系與踩雷色系之間，如果皮膚白，穿起來可能會展現氣質，但若肌膚暗沉，膚色偏黃或黑，穿白色反而更顯黑，選擇上要特別注意。

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