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胸前只有一條線…最強網紅示範 這麼辣的外套你敢穿？

記者吳曉涵／綜合報導
Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自Instagram、官網）
Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自Instagram、官網）

義大利時尚網紅Chiara Ferragni向來頻繁在Instagram上和網友分享日常生活和穿搭照，而她的個人魅力也常讓她所穿戴的商品掀起搶購潮，可說是全球最強帶貨王之一，像是最近她個人品牌推出的聯名文具系列就在很短的時間內銷售一空。近日她又曬出一系列自己穿上超辣短版外套的造型，超大膽的穿搭會不會又再度讓同類商品熱賣？也是很值得觀察。

Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自In...
Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自In...
Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni最近最搶眼的穿搭，就是用一件黑色短版外套搭牛仔褲所組成的。這樣的組合聽起來很普通，但外套正面只用一條金屬扣線固定的性感設計真的讓人難以忽視，原來這是出自當初帶起迷你包熱潮的Jacquemus秋冬系列的新品。今年春季，在Jacquemus秀上這種超短版加上胸前裸露程度很高的設計就已經掀起一波討論，當時參與走秀的模特兒包括超級名模坎達爾珍娜等人，所以也連帶讓那場秀的人氣提升，讓更多人注意到這股短版外套的潮流。

Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）
Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）

Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自Instagram）
Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自Instagram）

坎達爾珍娜在秋冬系列發表的秀上示範了類似款的設計。（取材自Instagram）
坎達爾珍娜在秋冬系列發表的秀上示範了類似款的設計。（取材自Instagram）

現在Chiara Ferragni真的把它穿出門，大方展現好身材的同時，也證明了「無論多誇張，只要你敢，時裝秀上的衣服是真的可以穿的」這樣的概念。這件衣服目前在官網上還有庫存，而且除了黑色之外，還有橘色、草綠色等，而且不到400美元即可購入這件話題中的極簡性感設計。

Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自In...
Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自In...
Chiara Ferragni穿上Jacquemus秋冬最紅的外套。（取材自Instagram）

Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）
Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）

Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）
Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）

Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）
Jacquemus秋冬掀起極簡性感風。（取材自官網）

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