Jo Malone最熱賣款 英國梨與小蒼蘭推10周年限定瓶

Jo Malone London最經典的香水「英國梨與小蒼蘭」，推出10周年限量版瓶身。(圖:Jo Malone London提供)

一瓶熱賣的香水，必須讓人有一直想要回購的慾望，如同衣櫥中的白T或黑T，是生活中的不可或缺品。而一提到英國 香氛品牌Jo Malone London，其中最經典且暢銷的香水，即是「英國梨與小蒼蘭」，從2010年9月推出後，以充滿英倫香氣、果園與花朵盛開的清新迷人調性，吸引許多粉絲不停回購。歡慶英國梨與小蒼蘭的10周年，Jo Malone推出全新限量瓶身。

Jo Malone London最經典的香水「英國梨與小蒼蘭」，推出10周年限量版瓶身。(圖:Jo Malone London提供)

英國梨與小蒼蘭可說是跨越性別的香味，男女皆能使用，而能夠歷久不衰的原因，就來自它有著英倫優雅的特質，舒適百搭，並平衡清新果香與花香，再逐漸轉變成溫暖、迷人的基調。提到英國梨與小蒼蘭的創作靈感，來自於英國詩人濟慈詩歌「秋頌」中，「多霧而甜果豐收的時令，是成熟太陽的貼心友伴」，也成為該瓶香水的最佳註解。

整體香味以威廉 梨、小蒼蘭為主，最後以琥珀、廣藿香和木本香調和，清爽迷人的香氣讓人一聞喜歡。

Jo Malone London英國梨與小蒼蘭香氛蠟燭、室內擴香。(圖:Jo Malone London提供)

全新紀念瓶身，採用溝紋設計香水瓶身，以及同款瓶身的香氛蠟燭，也推出500ml的英國梨與小蒼蘭潔膚露，讓生活中能充滿迷人的香氣，購買滿指定條件，還有限量英國梨與小蒼蘭別針限定包裝。