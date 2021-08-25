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裝潢只顧漂亮 4常見錯誤要小心

文／記者劉小川
開放式的書櫃能展現文青質感，但非常容易堆積灰塵。(Getty Images)
開放式的書櫃能展現文青質感，但非常容易堆積灰塵。(Getty Images)

每個人都想要打造自己心目中最完美的家，總想著家裡要多漂亮、多完美，甚至還要好拍照。但專業的裝修老師傅更見多識廣，表示漂亮的裝修往往在實際使用上會產生不少麻煩，以下4項是許多人會犯的裝修錯誤，還是要仰賴老師傅的建議。

一、開放式書櫃

為展現出自己的氣質，很多人在裝潢時，都會訂製開放式的書櫃，這樣客人來家中時，才會展現出一種文青質感。但老師傅提醒，開放式書櫃非常容易堆積灰塵，除非是很熱中打掃的人，不然最後就是堆積灰塵，常常會後悔。

師傅建議可以做透明玻璃式櫃門，或是書本比較多的人，可以做前後兩層互拉的設計，避免太多灰塵堆積。

訂製衣櫃有搬家時無法帶走的缺點。(Getty Images)
訂製衣櫃有搬家時無法帶走的缺點。(Getty Images)

二、訂製衣櫃

關於訂製衣櫃，各有各的立場，有些人認為，訂製衣櫃才不會浪費空間，也不會因為買到尺寸不合的衣櫃，讓上方堆積灰塵。但也有人認為，訂製衣櫃後若是未來想搬家也無法帶走，很浪費錢。

師傅建議，先看看自己衣服的量有多少，其實不一定都要訂製，可以選擇組裝式的衣櫃。有些靠層板就可以組裝的衣櫃，不僅能徹底解決空間問題，也不怕帶不走。

廚衛貼小磁磚，縫隙容易藏污納垢。(Getty Images)
廚衛貼小磁磚，縫隙容易藏污納垢。(Getty Images)

三、廚衛用小磁磚

廚房浴室的瓷磚，常讓不少人抉擇再三，白色控的人，會想要貼滿白色小磁磚，或是其他顏色的小磁磚。但師傅提醒，如果是貼小磁磚，勢必會有縫隙產生，縫隙就會藏污納垢，清潔上也很麻煩，因此要貼磁磚，建議要貼大磁磚，避免留下縫隙，以後比較好整理。

廚房檯面的材質如挑選得不好，容易沾染污漬。(Getty Images)
廚房檯面的材質如挑選得不好，容易沾染污漬。(Getty Images)

四、廚房檯面的選擇

對於愛煮菜的人來說，廚房檯面的選擇也很重要，目前主流為人造石與石英石，特別是石英石很多人喜歡。

但師傅提醒，石英石如果挑選材質不好，很容易沾染污漬，滿多裝修師傅更建議使用不鏽鋼為檯面，好清潔又不怕髒，只是要跟家裡的裝潢相互搭配。

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