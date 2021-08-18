常按摩是好事？拯救臉上細紋 4個NG手法別犯

千萬別用面膜取代眼膜。(Getty Images)

伴隨著年紀增長，人的臉上會出現歲月痕跡。因為個人不同習慣及使用保養品狀況，皺紋也會有不同的深淺度。網路上大家時常看到些如何抗衰老的訣竅或推薦產品，但不是每一種方法、每一個產品都適用。當細紋出現的時候，該如何改善問題並遠離哪些NG的保養方式呢？

錯誤1、用面膜取代眼膜

為了省錢買眼膜，大家會用比較偷懶的方式，用面膜來取代眼膜補水。雖然面膜不會過度刺激眼睛周圍，但由於眼部周圍肌膚比較脆弱，相對吸收的分子也需要更細緻，所以不建議將面膜取代眼膜來用，這樣不但不會讓肌膚變好，還可能讓眼睛周圍肌膚長出小肉芽。

使用器具按摩別太過頻繁，建議一周一次即可。(Getty Images)

錯誤2、過度的按摩皮膚

網路上有許多幫助肌膚緊緻的工具，也是大家想為肌膚帶來更Q彈的效果。但大家知道嗎？如果過度刺激肌膚，或用不對、強度過強的手法，都會讓肌膚帶來細紋，或加深細紋的紋路。建議每周只需要按摩一次，並且使用正確的按摩技巧，提醒大家，不要力道過大，只需要輕輕撫摸的力道即可。

塗抹乳液跟乳霜是保養儀式必要的完美句點。(Getty Images)

錯誤3、忽略塗抹乳液或乳霜

許多人喜歡油狀的保養，認為油狀保養品的保濕性非常高，後續還可不用乳液或乳霜，因為堆疊下來不僅不好吸收，還會沾染到寢具。但建議還是要搭配乳霜或乳液，習慣使用油狀保養的人，可將油的比例稍微調低，這樣一來就不會太過油膩。

過度用化妝棉擦拭臉部肌膚，不但會造成敏感狀況，還可能會讓臉部細紋更深。(Getty Images)

錯誤4、臉部過度卸妝

何謂過度卸妝？化妝的人時常擔心彩妝會在臉上留下殘妝，會出現一種強迫症，一定要卸到化妝棉上都看不到任何的色彩才肯放棄。但有時過度卸妝，可能會造成皮膚的過度拉扯，臉部久而久之就出現細紋。

所以建議使用卸妝時，先以濕敷再輕輕擦拭即可，再用清潔產品畫圓方式清潔推開，這樣一來減少肌膚磨擦，又能把臉徹底洗乾淨。