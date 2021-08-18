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緩解焦慮 6款居家精油配方創造好心情

文／記者劉小川
舒緩緊張情緒，可以使用精油，圖為尼爾氏NYR全能防護複方精油。（圖：10/10 HOPE提供）
舒緩緊張情緒，可以使用精油，圖為尼爾氏NYR全能防護複方精油。（圖：10/10 HOPE提供）

長期宅在家裡可能會出現焦慮、憂鬱的心情，如何舒緩情緒顯得很重要。而透過嗅覺，芳香分子會進入鼻腔，嗅覺神經元可以將香氣訊息，直達大腦的邊緣系統，主掌情緒、記憶與認知，因此透過嗅吸精油的香氛，能夠影響人們的情緒。

因此，針對居家的不同狀況，包括工作、學習、休息與運動時，都可以搭配不同香味的精油，創造出不同的情緒氛圍，10/10 HOPE芳療訓練講師彭逸涵，就公開六種精油配方，讓大家在家生活能夠更美好。

1.提升注意力

想要提升注意力，讓思緒更清新，可以使用檸檬3滴＋迷迭香2滴＋乳香1滴，讓心情平靜，整體思考可以更專心。

2.創造好心情

在家也要找回好心情，可使用甜橙3滴＋山雞椒2滴＋快樂鼠尾草1滴。甜橙能帶來歡笑，山雞椒則是充滿活力，快樂鼠尾草可以緩和情緒且紓壓，趕走負面情緒。

3.享受一夜好眠

晚上總是睡不好嗎？試試純正薰衣草3滴＋羅馬洋甘菊2滴＋苦橙葉1滴。薰衣草給人鬆軟的感覺，羅馬洋甘菊則是帶著蘋果香，搭配使用緩解緊張情緒，苦橙葉中的淡淡花香，讓人慢慢進入夢鄉。

4.喚醒身體能量

要帶來體內外的平衡，可以用天竺葵3滴＋乳香2滴＋廣藿香1滴，整體有舒心、安神、定心的香氣，帶來沉穩的廣藿香，可以穩定好自己的步驟。

運用精油，振奮精神，圖為尼爾氏NYR精油。（圖：10/10 HOPE提供）
運用精油，振奮精神，圖為尼爾氏NYR精油。（圖：10/10 HOPE提供）

5.適合隨身防護

想要隨身防護的話，可以使用月桂精油，象徵是智慧、勝利與榮耀，還能保護呼吸道，而且不帶嗆鼻的藥味，提振精神。

6.隨時隨地的好心情

想要有著好心情，建議使用佛手柑精油，結合果香、木質與花香味，帶來開朗感，讓低潮時，可以讓大家振奮精神，帶來心靈上的平靜。

使用精油可搭配Bloomy Lotus_Jungle Fun 寶貝香氛儀，音樂盒...
使用精油可搭配Bloomy Lotus_Jungle Fun 寶貝香氛儀，音樂盒具3段聲量，叢林情境音樂彷彿身處大自然。（圖：10/10 HOPE提供）

工作 蘋果

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