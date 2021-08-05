清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

疫情 期間，讓清潔更顯得重要，其中每次從外面回家後，洗衣服清潔也很重要，但家事專家Mary就提醒，很多人洗衣服的方式不一定正確，若是洗錯方式，不儘可能清潔不到位，甚至可能讓衣服的壽命變低，以下的5大誤區，很多人都常常犯，要特別注意。

誤區一、浸泡越久越乾淨

很多人洗衣服時，以為衣服比較髒的時候，要靠浸泡，才會洗得比較乾淨，但專家提醒，洗衣服如果浸泡太久，反而髒污會重新回到衣服上，更可能破壞衣服材質與顏色。

一般來說，浸泡時間不要超過15分鐘，厚重的衣服也不要超過30分鐘。

誤區二、污漬就要用力搓

常常衣服上會沾染許多污漬，許多人當下的反應就是用水、清潔劑等，然後用力搓揉衣服，但可能會讓污漬變更大，而且破壞衣服材質。專家建議，面對不同的污漬時，還是要使用專業的去漬，且輕柔搓揉即可。一般常見的寫字可以用澱粉、鹽來塗抹按壓髒污處，這樣比較容易洗去，其他如小蘇打、檸檬等，可以去除汗漬等。

洗衣服的水溫，得要看材質而定。圖／摘自Pelexs

誤區三、洗衣劑量要適中

很多人在倒洗衣粉、洗衣乳時，都會倒比較多的劑量，總覺得放多一點，洗得比較乾淨，但專家卻說，洗衣劑多不代表洗得乾淨，反而如果倒太多，容易殘留，長期對衣服的材質不好。其實依照使用說明上的劑量使用，就會剛剛好洗乾淨。

誤區四、乾洗後的衣服直接穿

有些衣物，不適合水洗，因此就會送乾洗，但乾洗拿回來後，專家提醒不要馬上穿，因為乾洗的清潔劑容易殘留且有味道，記得要多放幾天，等氣味散去後再穿。

誤區五、用溫水洗衣服比較乾淨

很多人都會以為，用溫水洗衣服，會讓衣服的髒污比較快溶解乾淨，但專家則說，要看衣服的材質而定，如果純棉材質，約莫40～50度水溫是可以的，但毛料要在35度以下、麻類則是30度以下，化學纖維的話，則不建議用太熱的水，反而容易讓衣服變形、縮水。