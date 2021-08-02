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把麥莉畫成動畫 GUCCI香水廣告滿滿日式動漫風

記者吳曉涵／台北報導
麥莉希拉主演GUCCI幻夢梔子花女性淡香精廣告。（圖：GUCCI提供）
麥莉希拉主演GUCCI幻夢梔子花女性淡香精廣告。（圖：GUCCI提供）

義大利時尚品牌GUCCI前不久才宣布美國女星麥莉希拉（Miley Cyrus）成為新任香水代言人，現在由她所主演的香水廣告正式曝光。在畫面中不但可以看到全新GUCCI幻夢梔子花女性淡香精以充滿品牌歷史典藏風格的包裝呈現，麥莉個人鮮明的形象特色與GUCCI復古魅力結合所產生的效果也非常搶眼。

來源：聯合影音網

這次的形象廣告名為「#FloraFantasy夢遊仙境」，由藝術家Petra Collins執導和拍攝，靈感來自日本動漫，在影片中也真的結合動漫表演方式，讓麥莉化身動漫人物，穿梭現實與想像之中。穿著GUCCI紫色公主上衣配米色長褲的麥莉，在一間粉紅色屋子前的花園和白色貴賓犬玩耍，隨後變身漫畫搖滾巨星進入二次元夢境，接著再度化為拇指姑娘般坐在巨型花朵中，充滿想像力的粉紅氛圍為GUCCI幻夢梔子花女性淡香精描繪出一個甜美浪漫的世界。「梔子花則擁有出眾、感性和熱情的氣味，我很高興能透過幻夢梔子花，幫麥莉打造一個超現實且令人心神嚮往的新世界，這位藝術家的搖滾精神與她周圍的繁花似錦形成鮮明對比，創造出一個有趣的新世界。」品牌創意總監Alessandro Michele表示。

GUCCI還特別在官方網站架設了AR擴增實境體驗的遊戲。（截圖自GUCCI官網）
GUCCI還特別在官方網站架設了AR擴增實境體驗的遊戲。（截圖自GUCCI官網）

不只在廣告中可以看到動畫元素，GUCCI還特別在官方網站架設了AR擴增實境體驗的遊戲，由動畫所繪製的#FloraFantasy夢遊仙境充滿花朵和毛茸茸的小動物，透過體驗探索遊戲，可以更了解這款香氛。

這次的GUCCI幻夢梔子花女性淡香精香氛主體是一種令人愉悅的梔子花香，將白色梔子花香調與茉莉花精粹完美融合，梨花香調帶出時髦香氣和喜悅，而淡淡的紅糖香調為其溢出的香氣增添了微妙的甜味。更重要的是，今年因為是GUCCI成立100周年，瓶身特別以粉釉色搭配專屬Flora梔子花圖騰點綴，這個圖騰是藝術家Vittorio Accornero在1966年為GUCCI創作的經典花卉，並加入Alessandro Michele的新意重新演繹，呈現在瓶身和外盒上。

幻夢梔子花女性淡香精100ml。（圖：GUCCI提供）
幻夢梔子花女性淡香精100ml。（圖：GUCCI提供）

今年因為是GUCCI成立100周年，瓶身特別以粉釉色搭配GUCCI專屬典藏Flo...
今年因為是GUCCI成立100周年，瓶身特別以粉釉色搭配GUCCI專屬典藏Flora梔子花圖騰點綴。（圖：GUCCI提供）

GUCCI幻夢梔子花女性淡香精廣告。（圖：GUCCI提供）
GUCCI幻夢梔子花女性淡香精廣告。（圖：GUCCI提供）

GUCCI 動漫 義大利

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