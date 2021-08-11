冷氣壞掉怎辦？網友曝2招急速降溫

一名女網友因為房間冷氣壞掉，換新冷氣又得等一星期，讓她急得上網求助降溫的方法。(取材自Ingimage)

天氣越來越熱，許多民眾耐不住高溫 紛紛開啟冷氣涼爽一下，但如果冷氣壞了可能會讓人崩潰。一名女網友無奈地說自己房間的冷氣故障，找師傅來安裝新冷氣還得排到一星期後，讓她忍不住上網發文求助讓房間降溫的方法，有內行人提供兩種有效方式保證降溫。

該網友表示因為房間冷氣機壞掉只好買新的，但也許是最近天氣太熱，買冷氣的民眾多了不少，以至於要一個星期才能排到師傅來安裝。為了讓房間溫度不要那麼高，她想要利用冰塊來降溫，但又不知道是否有效，於是上網詢問「請問如何利用冰箱的冰塊幫房間降溫？網上說要放鹽，可是鹽有點浪費，光冰塊可行嗎？」

貼文一出，許多人紛紛獻策，「物質三態冰融化成水會帶走熱，水蒸發成氣體又會帶走熱，冰塊太慢，把霧態水噴在空氣中蒸發然後吹走最快」、「可以抵銷的熱量是固定的，純放冰塊就好」、「冰塊要放電風扇後面啦」、「手腳沖水半乾，電風扇對著吹就很涼了」、「買點有涼感的爽身粉試試嗎？冰塊感覺濕濕的很不舒服」。

多數人認為最有效的方法就是用「涼感巾」和「對流通風」，「用涼感巾沾水擰乾後披一層在身上，開電扇」、「濕毛巾披在身上+1」、「要開雙邊窗戶對流帶走啦，悶在室內只會更難過」、「一定要開窗通風，不然只會越吹越熱」、「開窗然後電風扇放窗邊，不過要注意風向喔，如果當天當地吹的風向是從另外一個窗（門）進來就得換邊」。