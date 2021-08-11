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影響電器壽命 電視旁別放3物品

文／記者劉小川
電視不要蓋著防塵布，否則可能會導致散熱失常。(Getty Images)
電視不要蓋著防塵布，否則可能會導致散熱失常。(Getty Images)

電視櫃上，總覺得空空蕩蕩會浪費置放空間，就會習慣在電視旁擺放些東西，來點綴家中氣氛，但居家達人提醒，有三樣東西最好別放在電視機旁邊，不然有可能會影響電視機壽命和影響電視訊號。

防塵布

許多人為了清潔跟打掃的方便性，怕落塵讓電視沾染灰塵，就會在上面蓋一塊電視防塵布。雖然是為了乾淨，但其實這樣做可能會影響電視的散熱，長時間下來可能會縮短電視的壽命。使用防塵布可以在未使用電視時，用全覆蓋的方式，使用時取下，這樣一來不會沾染灰塵，也不會影響到電視機的散熱。

綠色植栽

很多人會把綠色植栽放在電視旁邊，大家最愛的綠化環境環節，但因為因為電器本身很害怕潮濕，可能會讓電器短路。由於綠色植栽會經常的蒸發出水分，肉眼並不能見到，間接影響到電視，讓電視壽命也會降低，建議不要擺放植物在電視機旁邊，除非是像仙人掌等，不會有水分蒸發的問題。

通訊設備

電視台通常是透過訊號、網路來使用，然而如果在附近擺放手機或是路由器，很可能會讓電視受到干擾。有些人時常感受到電視收訊不好的問題，也可能影響網路訊號，並非電視壞掉，而是把通訊設備擺放太靠近電視。

電視機周圍建議別擺放太多植栽，可能會導致電視機的壽命減短。(本報資料照片)
電視機周圍建議別擺放太多植栽，可能會導致電視機的壽命減短。(本報資料照片)
避免電視機旁有過多的雜訊干擾，請把手機、路由器等通訊器材遠離它吧。(本報資料照片...
避免電視機旁有過多的雜訊干擾，請把手機、路由器等通訊器材遠離它吧。(本報資料照片)

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