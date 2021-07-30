女神亞曼達塞佛瑞加持 積家Reverso腕表 雙面動人

Amanda Seyfried近日為慶祝積家Reverso系列 90周年，特別為品牌拍攝系列形象視覺。(圖:積家表提供)

女性的手表，究竟是手腕間的珠寶、還是精密的時計？簡單的問題、每個人都有不同想法。積家（Jaeger-LeCoultre）、愛彼（Audemars Piguet）近日不約而同推出新款女性珠寶時計，透過Reverso的長方形、皇家 橡樹的八角形，以結構之美，成為全身造型的風格美學亮點。

2020年演出電影「曼克（MANK）」因而獲金球獎提名 的亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)原就是積家品牌好友，近日為了慶祝積家Reverso系列90周年，亞曼達塞佛瑞也為積家拍攝一組形象視覺，並由荷蘭出生的攝影師兼藝術家Alique掌鏡。在這組形象視覺中，她配戴上可翻轉表殼的Reverso One Duetto Moon月相腕表，並搭配酒紅色皮表帶或玫瑰金鏈帶，散發兩種殊異的氣質風格。

愛彼推出全新34毫米18K白金霜金工藝自動腕表，並搭配少見的淺藍色Grande Tapisserie大型格紋面盤，柔美動人。(圖:愛彼提供)

亞曼達塞佛瑞表示，「在如此小巧的表殼內融入如此精緻繁複的細節和藝術元素，實在難以置信，而正、反兩面的錶盤更天衣無縫地融合在同一設計之中，令人嘆為觀止。」40.1 X 20毫米的玫瑰金表殼裡，使用了手上鍊842機芯，包含兩面不同的時間顯示，其中一面並有月相顯示。而1931年代問世的Reverso系列，並以表殼的水平裝飾條紋、加上長方形的形體，似帶人重返1930年代、裝飾藝術（Art Deco）盛行的復古風華。

特殊的「霜金」工藝，是以鑽石尖頭在金屬表面鎚打留下極細微的鑿痕，因而創造出如霜雪般的詩意光澤。(圖:愛彼提供)

同樣表殼不為正圓的愛彼皇家橡樹系列，則同時在尺寸、修飾工藝上展開巧思。品牌推出新款34毫米皇家橡樹自動上鍊「霜金」腕表，透過獨家的「霜金」工藝，讓腕表在轉動時散發猶如霜雪般的詩意光澤。18K白金表殼搭配搭配少見、淺藍色的Grande Tapisserie格紋裝飾，加上刻意縮小的34表徑，小而巧、小而美，纖細動人同時兼具高級感，讓腕表幾乎一只高級珠寶、並無分別。