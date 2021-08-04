在家工作 「宅時尚」舒適又有型

棉質厚底室內拖鞋。（圖：Bottega Veneta提供）

最近許多企業因應防疫需求開啟WFH模式（work from home），也因為在家工作時間長，更需要舒適的穿著。不少時尚 品牌剛好近期都推出很適合休閒打扮的拖鞋、T-shirt，並且提供官網購買免運的服務，可以讓大家輕鬆在家就能穿得時尚有型又舒適。

像是Prada、Miu Miu都推出了新的羊絨皮、毛圈紗拖鞋，前者以經典三角Logo或品牌字母 刺繡點綴鞋面中央，簡約帥氣，後者用標誌性的Matelasse皺摺呈現浪漫甜美風。Balenciaga則是有Political Campaign Logo新款仿羊毛毛茸拖鞋，柔軟舒適。Bottega Veneta也有棉質厚底室內拖鞋可選擇，療癒的綠色讓人有踩在草地上的錯覺，一解目前很想出門遊玩的心情。

而Moschino與美國 傳奇經典兒童節目「芝麻街」（Sesame Street）聯名系列也在近日開賣，其中多款單品都是很適合居家穿搭的T-shirt、帽T，搭配芝麻街劇中角色像是艾蒙（Elmo）、伯特（Bert）與恩尼（Ernie）、餅乾怪獸等等的印花，展現滿滿的童趣。