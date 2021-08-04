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衣服也要「斷捨離」 5種衣物該丟了

文／記者劉小川
超過一年沒穿的衣服，可以斷捨離。(Getty Images)
超過一年沒穿的衣服，可以斷捨離。(Getty Images)

忍了好久的購物慾望終於要爆發了嗎？但看著爆滿的衣櫃，在購買衣服之前，得先為衣櫃來個「斷捨離」，但該如何進行呢？根據收納專家的建議，衣櫃中有五種類型的衣服可以丟掉了，即使再喜歡都可以捐出去。

穿舊的心愛款式

每個人雖然衣櫃爆滿，但總有些自己愛穿的衣服，但如果已經洗了好幾次，開始鬆了或變舊了，那麼即使再喜歡，也不建議留下，可以整理捐出去，再去尋找下一個心愛的款式，因為總有適合自己的衣服等著。

超過一年沒穿的

整理衣櫃時，先整理出超過一年沒穿的衣服是最重要的基本原則，既然已經超過一年沒穿了，代表其實你不需要它，或許要問問自己，最近一個月內會想穿嗎？如果不會，那就可以捐出去囉！

尺寸不合的衣服

有時候買衣服講究是當下的心情，即使尺寸過大或過小都可能買下去，但回家後發現穿了不舒服，因此根本很少穿。人生還是要對自己好一點，這類衣服就可以整理出來斷捨離了。

脫線的貼身衣物

每天都會穿的內衣、內褲或襪子等更要常常整理，如果已經鬆了，或是脫線，其實穿著起來也會不舒服，那麼就可以整理丟掉，貼身衣物很重要，一定要讓自己穿起來很舒適。

材質不好的衣服

有時候買衣服可能會貪小便宜，買一些很便宜但材質不是很好的衣服，穿了兩、三次就發現材質不好，整體質感也不佳，這時候就可以決定丟棄，投資好材質的衣服才能穿得久。

材質不好的衣服整理時就可淘汰。(Getty Images)
材質不好的衣服整理時就可淘汰。(Getty Images)
尺寸不合的衣服，留著也不會穿。(Getty Images)
尺寸不合的衣服，留著也不會穿。(Getty Images)

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