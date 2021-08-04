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穿對顏色就會涼 炎炎夏日別穿這兩種顏色

文╱取材自聯合新聞網
日本學者研究，發現體感溫度和穿衣的顏色、材質有關連性。(取材自ingimage)
日本學者研究，發現體感溫度和穿衣的顏色、材質有關連性。(取材自ingimage)

炎炎夏日，走在烈日之中總是令人受不了。為了能夠涼爽一點點，有人連衣服的顏色、材質都會講究。最近日本媒體就分享了哪些種類的衣服有助於幫助體感溫度下降。

根據日本媒體「All About」報導，過去有研究指出，在選用明亮色系的衣服時，會比暗色系的衣服更為涼爽一些。2020年日本環境研究員一之瀨俊明，將九種不同顏色的衣服同時放在炎熱的室外，比較他們的溫度差異。結果發現，黑色和綠色的特別「吸熱」，溫度超過攝氏45度；而白色的衣物相對涼爽，僅有攝氏30度，比黑色衣服少了15度之多。

武藏野美術大學的教授北徹朗也做出實驗，把不同顏色的帽子曝曬在室外比較，結果發現粉紅色的帽子最涼爽，溫度僅有攝氏38.3度。而黑色、紅色和藍色的帽子溫度最高，帽子內的溫度高達攝氏43度。

北徹朗再以相同的方式比較各種不同材質的吸熱能力。結果發現「聚酯纖維65％+綿35％」的材質最為涼爽。在穿衣方式來說，穿著較為寬鬆的衣服，讓身體保持空氣流通，較能排散體溫。在一年比一年更熱的夏天，或許掌握這些衣服的技巧，就能夠降低自身的悶熱感。

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