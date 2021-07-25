時尚網紅Chiara愛女滿4個月 穿GUCCI刺繡洋裝超可愛

Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。（取材自Instagram）

義大利時尚 網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria滿四個月了。這幾天夫妻倆頻頻在Instagram分享為女兒慶祝的照片，還有一家四口溫馨全家福，可愛畫面超療癒。

Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。（取材自Instagram）

雖然Vittoria才四個月，但身上的衣服品牌已經大有來頭。這次慶祝四個月的穿搭，就是GUCCI 為她量身打造的，估計應該要台幣3萬元以上。小小一件嬰兒洋裝有滿版的雙G刺繡米色蕾絲搭配領口、裙擺的彩色花朵元素，優雅浪漫，再配上Vittoria超萌的各種表情還有胖嘟嘟的身形，真的讓人看一眼就被可愛到融化。

Chiara Ferragni和老公Fedez經常分享一家人的可愛合照。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni和老公Fedez經常分享一家人的可愛合照。（取材自Instagram）

其實Chiara Ferragni自己的同名品牌也有很多嬰兒童裝，之前她也曾讓女兒穿上其中的單品來為品牌宣傳。身為全球最有影嚮力的時尚網紅，Chiara Ferragni自己本身就是各大品牌贊助、送禮的熱門人選，後來加上老公Fedez、兒子Leo後，人氣更是旺到爆，隨便一個發文就是70萬起跳的讚數。現在又有女兒加入，一家子的超強帶貨力想必又會讓品牌們爭相爭取露出版面，粉絲們也可以期待日後還會有更多可愛的穿搭照可以看囉。