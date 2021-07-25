我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

全球時尚迷都在買5大熱門名牌 最受歡迎的你一定有

記者曾智緯／綜合報導
NIKE與Off-White合作的限量潮鞋，也是消費者最關注的部分。（圖：NIKE提供）
NIKE與Off-White合作的限量潮鞋，也是消費者最關注的部分。（圖：NIKE提供）

英國電商平台Lyst根據自家的銷售數字，統計出4到6月之間，全球時尚迷都在買的五大熱門名牌，其中Nike更是唯一的運動類品牌，遠比熟知的Fendi、Burberry和Off-White排名更高。Lyst從自家的網站品牌點擊率、銷售量，並結合Google搜索關鍵字、社群平台上提及品牌的互動數據，自1萬7000個品牌中，列出前五大人氣品牌。

英國電商平台Lyst根據自家的銷售數字，統計出4到6月之間，全球時尚迷都在買的5...
英國電商平台Lyst根據自家的銷售數字，統計出4到6月之間，全球時尚迷都在買的5大熱門名牌。（圖：GUCCI、NIKE提供）

PRADA推出OUTDOOR企劃系列商品，用各種能輕易聯想到花園、海岸、山間和雪...
PRADA推出OUTDOOR企劃系列商品，用各種能輕易聯想到花園、海岸、山間和雪地等戶外場景的品項。（圖：PRADA提供）

【第五名 PRADA

PRADA有了設計師Raf Simons的加持後，系列服飾也與過往有著明顯不同，發揮了他擅長的街頭流行元素，讓品牌風格更與「潮流」靠近，受到消費者的喜愛。不僅如此，還可以發現PRADA在這一季，推出了許多與戶外休閒相關的產品或快閃店，包括了過去不曾有過的衝浪板、泳圈和水壺都是其戶外新企劃。無論是否有沒有機會真的拿出門使用，光是高度的稀有性都很值得收藏。

超人氣韓國男團BTS防彈少年團擔任品牌大使，更讓LV的社群平台表現，上升到新高點...
超人氣韓國男團BTS防彈少年團擔任品牌大使，更讓LV的社群平台表現，上升到新高點。（圖：LOUIS VUITTON提供）

【第四名 LOUIS VUITTON

精品龍頭路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）因為具有高知名度，所以屢屢推出新品都能造成話題。同時，先前還邀請了超人氣韓國男團BTS防彈少年團擔任品牌大使，更讓LV的社群平台表現，上升到新高點。而且全新的Capucines手袋，更是成為女星人手一顆的熱門商品，接連帶動了LV的銷售成績。

【第三名 NIKE

從Lyst第一季的排行榜，NIKE就打敗了LOUIS VUITTON、Fendi、Burberry和Off-White高居第二名，足見品牌在時尚與潮流之間都很吃得開。在統計的期間，NIKE推出了與世界網球球后大坂直美推出聯名休閒系列，搭上奧運的熱潮，所以網路聲量居高不下。不僅如此，話題跑鞋的推出，以及與Off-White合作的限量潮鞋，也是消費者最關注的部分。

DIOR x sacai膠囊系列配件以馬鞍包輪廓為主。（圖：DIOR提供）
DIOR x sacai膠囊系列配件以馬鞍包輪廓為主。（圖：DIOR提供）

【第二名 DIOR】

總在Lyst銷售排行前三名中起伏的DIOR絕對是跨界聯名的能手，除了先前與潮流教主TRAVIS SCOTT合作，與Kim Jones共同創作2022春夏男裝之外。最不能錯過的還是與日本設計師品牌Sacai聯名的迷你系列，以黑、白色系為主，用以緬懷上世紀中葉的時尚照片，推出時裝、配件、鞋履等共57項單品，預計11月上市。

慶祝品牌成立100周年的GUCCI「時尚詠嘆調」匯聚了品牌經典元素。（圖：GUC...
慶祝品牌成立100周年的GUCCI「時尚詠嘆調」匯聚了品牌經典元素。（圖：GUCCI提供）

【第一名 GUCCI

不意外的這份調查，再度由GUCCI拿下排名榜首，最為時尚迷津津樂道的就是與同集團Balenciaga的破天荒聯名，因應品牌創立百年，推出「詠嘆調」系列。體現了復古與潮流美學的結合，各式帶有雙品牌Logo或特色元素的設計，炙手可熱。與脫口秀主持人James Corden共同發起的#GucciBeloved企劃，邀請了多位明星來演繹，更是一度成為洗版熱門關鍵字。

社群 時尚 NIKE PRADA LOUIS VUITTON GUCCI BTS

上一則

7/25-7/31星座運勢 金牛三思後行 天蠍該收收心

延伸閱讀

英圖書館推廣兒童閱讀 竟找人扮猴戴「假陽具」

英圖書館推廣兒童閱讀 竟找人扮猴戴「假陽具」

詹姆斯現役賺10億 NBA史上第1人

詹姆斯現役賺10億 NBA史上第1人
怎麼到的？英國男子失蹤1年多 在瑞典北城尋獲

怎麼到的？英國男子失蹤1年多 在瑞典北城尋獲
NBA／塔克再添「鞋頭傳說」 搶先字母哥亮相新代戰靴

NBA／塔克再添「鞋頭傳說」 搶先字母哥亮相新代戰靴

熱門新聞

一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

2021-07-17 03:22
空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
「大辭職潮」一詞登上歐美熱門話題，點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。圖為埃及熊貓廣告，本來是一個乳酪商品廣告，但是在職場大發雷霆、破壞工作的場景，直覺聯想到上班族決心不幹的發洩想像。（圖／埃及熊貓廣告截圖）

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

2021-07-17 09:03
俄國一對夫妻在東部Banniye Springs風景區開車兜風時，車輛不幸困在水坑，並於步行求援途中遭棕熊襲擊。他們最後逃到樹上，不吃不喝受困10天才終於獲救。圖為棕熊示意圖。新華社

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

2021-07-17 13:46

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰