全球時尚迷都在買5大熱門名牌 最受歡迎的你一定有

NIKE與Off-White合作的限量潮鞋，也是消費者最關注的部分。（圖：NIKE提供）

英國電商平台Lyst根據自家的銷售數字，統計出4到6月之間，全球時尚 迷都在買的五大熱門名牌，其中Nike更是唯一的運動類品牌，遠比熟知的Fendi、Burberry和Off-White排名更高。Lyst從自家的網站品牌點擊率、銷售量，並結合Google搜索關鍵字、社群 平台上提及品牌的互動數據，自1萬7000個品牌中，列出前五大人氣品牌。

英國電商平台Lyst根據自家的銷售數字，統計出4到6月之間，全球時尚迷都在買的5大熱門名牌。（圖：GUCCI、NIKE提供）

PRADA推出OUTDOOR企劃系列商品，用各種能輕易聯想到花園、海岸、山間和雪地等戶外場景的品項。（圖：PRADA提供）

PRADA有了設計師Raf Simons的加持後，系列服飾也與過往有著明顯不同，發揮了他擅長的街頭流行元素，讓品牌風格更與「潮流」靠近，受到消費者的喜愛。不僅如此，還可以發現PRADA在這一季，推出了許多與戶外休閒相關的產品或快閃店，包括了過去不曾有過的衝浪板、泳圈和水壺都是其戶外新企劃。無論是否有沒有機會真的拿出門使用，光是高度的稀有性都很值得收藏。

超人氣韓國男團BTS防彈少年團擔任品牌大使，更讓LV的社群平台表現，上升到新高點。（圖：LOUIS VUITTON提供）

精品龍頭路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）因為具有高知名度，所以屢屢推出新品都能造成話題。同時，先前還邀請了超人氣韓國男團BTS 防彈少年團擔任品牌大使，更讓LV的社群平台表現，上升到新高點。而且全新的Capucines手袋，更是成為女星人手一顆的熱門商品，接連帶動了LV的銷售成績。

【第三名 NIKE 】

從Lyst第一季的排行榜，NIKE就打敗了LOUIS VUITTON、Fendi、Burberry和Off-White高居第二名，足見品牌在時尚與潮流之間都很吃得開。在統計的期間，NIKE推出了與世界網球球后大坂直美推出聯名休閒系列，搭上奧運的熱潮，所以網路聲量居高不下。不僅如此，話題跑鞋的推出，以及與Off-White合作的限量潮鞋，也是消費者最關注的部分。

DIOR x sacai膠囊系列配件以馬鞍包輪廓為主。（圖：DIOR提供）

【第二名 DIOR】

總在Lyst銷售排行前三名中起伏的DIOR絕對是跨界聯名的能手，除了先前與潮流教主TRAVIS SCOTT合作，與Kim Jones共同創作2022春夏男裝之外。最不能錯過的還是與日本設計師品牌Sacai聯名的迷你系列，以黑、白色系為主，用以緬懷上世紀中葉的時尚照片，推出時裝、配件、鞋履等共57項單品，預計11月上市。

慶祝品牌成立100周年的GUCCI「時尚詠嘆調」匯聚了品牌經典元素。（圖：GUCCI提供）

【第一名 GUCCI 】

不意外的這份調查，再度由GUCCI拿下排名榜首，最為時尚迷津津樂道的就是與同集團Balenciaga的破天荒聯名，因應品牌創立百年，推出「詠嘆調」系列。體現了復古與潮流美學的結合，各式帶有雙品牌Logo或特色元素的設計，炙手可熱。與脫口秀主持人James Corden共同發起的#GucciBeloved企劃，邀請了多位明星來演繹，更是一度成為洗版熱門關鍵字。