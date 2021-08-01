廚房窗外葡萄架 下了一窩知更鳥

母知更鳥下了四顆鳥蛋，蒂芙尼藍很貴氣。

不久前在長島家中的後院給葡萄藤剪枝時，無意之中發現一個鳥巢，裡面空空如也，起初以為是被鳥兒丟棄的窩，直到看到有隻美洲知更鳥在草坪上尋找並銜起幾根乾草，然後飛到這個鳥巢，才確信這是一個正在建造的巢。

在之後的一個多月裡，全家人見證了幾隻幼鳥破殼、成長和離巢的全過程，感慨造物主賦予生命的神奇。 最後一幼鳥出殼的畫面，扭動身軀拱開頭上的蛋殼。

四隻小鳥 破殼而出

在葡萄架上發現鳥巢才兩天，那隻母知更鳥就生下一顆藍色的蛋，隨後以每天一顆的速度，總共下了四顆；接下來的十幾天，母鳥就臥在巢裡安靜孵蛋，只有在覓食或受驚的時候，才會飛走片刻，回來時，會先落在房檐上遙望一番，確定安全了才入巢。 小知更鳥破殼出生後，就會伸長脖子、張大嘴巴討食吃。

到了月底，有兩顆鳥蛋出現了由內而外的破口，隱約看得到裡面的幼鳥在動，似乎也有了羽毛。

四隻小知更鳥很快就先後破殼出生了；最小那隻出生的過程，被用手機拍攝下來，幼鳥笨拙地扭動身體、擺脫頭上蛋殼的情景，讓人忍俊不禁。

自從幼鳥破殼誕生後，鳥媽就再沒有過閒暇的時光，大多數時間都在外捉蟲，回巢填飽那幾張仰頸求食的嘴巴；她往來奔波，彷彿不知疲倦，只是偶爾才在巢內棲息片刻，還要小心翼翼地避免壓到幼鳥，給牠們留出呼吸的空間。

幼鳥的嘴巴占頭部的比例非常大，身體雖然軟塌塌的，但一出殼就能向上伸直脖子、張嘴討食；鳥媽每次回來都咬著滿嘴的昆蟲或蚯蚓，站在鳥巢邊沿，對著嗷嗷待哺的幼鳥，將蟲子餵進嘴裡，幼鳥轉眼間就吞了下去。

幼鳥便便 媽媽吞下

近距離觀察幼鳥，只見食道內壁有倒刺一樣的絨毛，雖然嘴巴可直通胃部，但進了肚的昆蟲，不會再有逃生的機會。

進食後的小鳥，屁股馬上翹起來，一團被薄膜包裹著的白色糞便就排了出來，但接下來的動作頗讓人驚詫，只見鳥媽用嘴巴銜起便便，就吞了下去；基本上，每一隻幼鳥的每一坨糞便，鳥媽都不會錯過，對她而言，每一次餵食，也是她進食的時刻。

查詢得知，鳥媽的主要食物就是幼鳥的糞便；一方面是因為幼鳥還不能把食物完全消化，鳥糞中仍有很多養分，可為母鳥補充營養；另一方面是母鳥的絕大部分精力都用來餵養幼鳥，食用幼鳥的糞便，節省了她為自己覓食的時間；這些都是大自然的安排，是鳥類的本能，但鳥媽吃屎，也是認真的。

一直以為鳥爸是個負心漢，只顧自己瀟灑快活，對妻兒不盡扶養責任，但觀察到的事實並非如此。

有一天，終於看到捉蟲來巢的鳥爸，嘴裡滿滿的昆蟲，生怕親骨肉餓肚子；有時候，鳥爸鳥媽幾乎同時回巢餵食，幼鳥一感覺到葡萄葉的震動，就知道爹媽回來了，馬上挺直脖子、張大嘴巴、急吼吼地搶食。

鳥媽餵食 鳥爸站崗

這一對知更鳥，頗有人類夫妻分工持家、養兒育女過日子的韻味。母鳥餵食的頻率更高些，而公鳥有很多精力用來警戒，雖然不常見到牠，但只要有人接近鳥巢，牠在幾秒鐘之內就能從旁邊的樹上飛到對面的房檐，急促地鳴叫，發出警告，氣急敗壞的時候，甚至直接俯衝而下，掠過「入侵者」的頭頂，彷彿要用尖嘴攻擊。

最早出生的那隻幼鳥，不知什麼緣故，出生沒幾天就夭折了；發現那隻幼鳥好像沒了呼吸的時候，還將信將疑，過一下再過去看時，已沒了蹤影，想必是被鳥媽叼走「安葬」了。

大自然就是這樣優勝劣汰、適者生存，只能祈禱另外三隻幼鳥健康生長了。

防暴風雨 鳥窩罩傘

幼鳥成長的這些天，有過幾次暴風雨，母鳥都不畏雷電和狂風，臥在窩裡，半張著翅膀，為幼鳥遮風擋雨；那天熱帶風暴 來襲，風雨特別大，很擔心鳥窩被掀翻，特意在上方罩上了一把雨傘，牢牢地固定住，早上起來一看，三隻幼鳥安然無恙；鳥媽在空中盤旋著，鳴叫聲也溫柔了一些，好像在表示感謝。

鳥巢大約有20-30度的傾斜角度，也就是一邊高一邊低；小鳥長大了一些，羽毛越來越多，眼睛也睜開了，母鳥不在的時候，牠們就把頭放在低的一端，看著外面掛滿枝椏的青葡萄、爬在葡萄葉上的螞蟻、飛來飛去的昆蟲，眼睛裡充滿好奇。

小鳥摔落 爸媽焦急

小鳥一天一變樣，窩裡的空間越來越擁擠；加上牠們覺得自己翅膀硬了，迫不及待想看看外面的世界，從鳥巢摔落的風險就大了。

有隻幼鳥在一天內摔出巢兩次，一次爪子被葡萄藤勾住，倒懸了一陣子，幸好被及時發現，救了下來；又過了一會兒，牠乾脆直接摔落兩米多到了地面，除了受驚，看起來沒什麼大事，便捧在手心送回了巢。

眼見幼鳥遇險的鳥爸鳥媽，無計可施，在屋頂上跳來跳去，焦急地鳴叫。

後來鳥媽來餵了幾次，看著那隻摔落的幼鳥也搶得很歡實，算是放下心來；隨後拿了條小木板，把鳥巢扶正，希望能更安全一點；之後觀察到，並未影響餵食；唯一的負面作用是，幼鳥排便時因鳥巢沒了低端，有時無法將糞便排到鳥巢外面，影響了鳥巢的衛生狀況，好在鳥媽會清理鳥糞，只是有時不夠及時。

除了主食蟲子，鳥媽鳥爸也經常給幼鳥餵食漿果，作為飯後甜點，有時是桑椹，有時是樹莓，似乎牠們也懂得營養均衡，這對幼鳥的健康成長不可或缺。完全不用擔心有的幼鳥吃不著食物或者吃不飽，鳥媽鳥爸非常勤快，整個白天不間斷地餵食。 知更鳥媽媽嘴巴裡銜著滿滿的蟲子，回到鳥巢餵食幼鳥。

三隻幼鳥被父母哺育得很好，出殼十天左右，就開始練習撲騰翅膀，爭食的時候會用力搧動翅膀，簡直要跳出窩外。

羽毛長成 即將離巢

又過兩天，羽毛基本長成，已可以走到窩外，在葡萄藤上走走「鋼索」，在葡萄葉上留下鳥屎，然後返回巢內棲息。小小的鳥巢，幾乎容不下牠們了；感覺離巢的時刻，一天天迫近了。

轉眼間，離別的時刻就到了，那天晚上到家，就覺得不太對勁，爬上葡萄架一看，少了一隻幼鳥，次日一早再去看鳥巢，剛好最後一隻幼鳥也騰空飛起。估計是飛行技能還不太行，有一隻幼鳥在後院的菜地和草坪上流連了一陣子，還被錄下視頻。

另外兩隻則完全沒了蹤影。牠們再也沒有回到鳥巢棲息。 小知更鳥破殼出生十天左右，羽翼漸豐，出巢的日子開始倒數了。

鳥媽清晨銜著一嘴蟲子來餵食，發現孩子們不見了，急得停在鄰居家的屋頂上不停鳴叫；好擔心牠們的親子之緣，也就此走到了盡頭。不過後來看到母鳥和幼鳥同時在草坪上出現，有烏鴉飛過來時，母鳥還衝過去驅趕。 知更鳥媽媽在小知更鳥離巢當天的清晨，銜著一嘴的蟲子，發現窩裡沒有了鳥寶寶。

僅17%小鳥 活過一年

據說，只有17%的小知更鳥能活到第二年，地上的松鼠和野貓，天上的老鷹和烏鴉，都以牠們為捕獵對象。

想到這裡，不由得倒吸一口涼氣，擔憂起三隻小鳥未來的命運，希望牠們平安長大，也能當上鳥爸鳥媽，一代一代繁衍下去。

和小鳥們相處的時間真是太短暫了，孵蛋十天出頭，幼鳥從出殼到離巢也才十幾天，鳥巢一夜之間就失去了往日的熱鬧，人的心也空落落的。真希望時間能慢一點，讓這窩知更鳥與我們的緣分，能持續得長一些。

雖然鳥去巢空，但我們決定保留著鳥巢，但願明年夏天，這對知更鳥能飛回來，再生下幾顆藍色鳥蛋，再孵化和養育幾隻幼鳥，讓我們在廚房洗碗時，一抬頭就又能看到幼鳥伸長脖子，接受鳥媽鳥爸餵食的畫面。 三隻小知更鳥離巢前一天，羽毛已經長全。

美洲知更鳥小常識

■ 美洲知更鳥(American robin)的學名是旅鶇(Turdus migratorius)；其實牠並不算是知更鳥，而是畫眉的一種；歐洲人登陸美洲時覺得牠們的叫聲類似歐洲知更鳥，思鄉心切下，便也稱其為知更鳥。

■ 美洲知更鳥是候鳥，壽命約15年；夏季時主要生活在阿拉斯加、加拿大 和美國 北部；冬季向南飛往墨西哥中部及附近的溫暖海岸過冬；少量會留在美國北部和加拿大過冬。

■ 美洲知更鳥的主要食物是無脊椎動物和植物果實，40%為蚯蚓、毛蟲等蟲類，60%為漿果，如樹莓、草莓、藍莓；幼鳥在羽毛長出後，成鳥會給牠們餵食漿果；牠們不能吃穀物和堅果。

■ 美洲知更鳥蛋的顏色為貴氣的蒂芙尼藍(Tiffany blue)，有研究說，蛋的顏色越鮮艷，幼鳥越受父母喜愛，餵食也更多。 知更鳥媽媽嘴巴裡銜著滿滿的蟲子，回到鳥巢餵食幼鳥。

■ 美洲知更鳥蛋的孵化期為12至14天，幼鳥在巢內居住12至15天後離巢，之後幼鳥仍會跟隨父母約一個月，成鳥會繼續餵食幼鳥。 知更鳥媽媽每天不停奔波，捉來蟲子餵食幼鳥。

■美洲知更鳥可以利用聽覺、視覺、嗅覺甚至觸覺來覓食，但是以視覺為主，尋找地下的食物依靠聽力。

■ 美洲知更鳥處於食物鏈的底端， 松鼠、烏鴉等動物會獵食鳥蛋和幼鳥，鷹類等猛禽是成年知更鳥的天敵。▪