毛孩夏季2危機 小心熱中暑、皮膚過敏

防止熱中暑，寵物要隨時補充水分以及保持環境舒爽。(Getty Images)

夏天寵物門診最常出現兩類病患，分別是熱中暑和皮膚過敏 ，兩者都是夏季最被輕忽的危機。熱中暑嚴重會昏迷，器官嚴重發炎，意外常來得急又快，美國 寵物食品協會顧問獸醫師、曼哈頓動物醫院院長譚大倫記憶深刻，有飼主將狗狗養在鐵皮加蓋房間，儘管門窗打開，但狗狗仍發生熱中暑；也曾有飼主將寵物留置沒開冷氣的車內，以為快速下車買東西的時間不會對寵物有影響，沒想到因熱中暑搶救不治。

為什麼寵物熱中暑致死率高？譚大倫說，貓狗不容易透過汗腺排汗，最主要的散熱方式是透過喝水排尿、呼吸和吐舌頭散熱，但高溫 之下在戶外活動、未及時補充水分，貓狗可能早已熱中暑而未察覺。譚大倫強調，熱中暑初期和後期症狀及飼主相對應的處置方式不同。

初期症狀常有：

1.體溫上升、氣喘不停

2.心跳明顯加快

此時飼主應盡快將毛孩帶至陰涼處、有冷氣的環境，給予大量水分，讓毛孩用排尿進行散熱，甚至潑濕身體，幫助從體表散熱。

中後期會開始出現較嚴重症狀：

1.中樞神經損傷，流口水、眼神呆滯

2.腸道、膀胱內壁受傷，血便血尿

3.動作失調、意識模糊甚至失去意識

飼主除了第一時間潑濕毛孩降溫散熱，應立即送往最近的動物醫院。

●寵物夏季飲食 教你3妙計

對於寵物在炎夏的飲食問題，譚大倫有三點建議，第一是「降溫」，避免讓寵物處在悶熱環境，最好開冷氣空調，可在食物中增添水分，例如乾飼料加點濕罐頭和涼水。第二則是增加「嗜口性」，飼主還可挑選香氣、嗜口性佳的專門飼料，且經嚴格監管、明確標示、品質有保障的寵物食品來源，提升食欲。

第三，注意食物新鮮度。飼料在炎夏容易敗壞，購買小包裝飼料，吃完再補充；若罐頭打開未吃完，要放到冰箱冷藏；貓狗吃一半的食物有口水沾附，一小時內未食用完畢就要丟棄，以免滋生病菌再吃下肚。

●寵物過敏 先檢查3件事

譚大倫說，除了熱中暑，飼主還常在大熱天發現寵物皮膚搔癢，甚至抓到出血，但偏偏過敏原不易判斷，可能是隱藏在家中的塵蟎，或花粉、食物導致，飼主常要扮演偵探揪過敏原，陪伴寵物和皮膚過敏長期抗戰。

譚大倫表示，寵物皮膚過敏除了因高溫濕熱，過敏原還可能有害蟲、花粉和食物。另也有罹患濕疹，症狀都會呈現皮膚紅腫、抓破皮化膿等。

但過敏原不容易找，因此他常奉勸飼主看診後返家先檢查三件事：吃進的東西（先停止餵養零食、回想更換過哪些食物）、接觸的東西（清除家中塵蟎，包括寵物的窩）、鼻孔吸入的東西（使用空氣清淨機）。

此外，皮膚容易過敏的寵物，飼料選擇建議考慮「處方飼料」。譚大倫解釋說，處方飼料包括有「低過敏原飼料」和使用水解蛋白配方的「無過敏原飼料」，依照獸醫師建議挑選有挑選有保障、有信譽的飼料商，飼料的質與量都須注意。