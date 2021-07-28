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防疫宅居讓毛孩不無聊 小道具也能開心玩

文／記者陳立儀
狗狗訓練師艾咪分享防疫期間如何與狗狗共度有意義的歡樂時光。（記者李政龍／攝影）
狗狗訓練師艾咪分享防疫期間如何與狗狗共度有意義的歡樂時光。（記者李政龍／攝影）

疫情對生活造成極大影響，連帶家中的寵物都不得不面對這突如其來的改變。因減少外出，有人擔心習慣出門蹓躂的狗狗會覺得無聊，另因飼主居家時間變長，寵物休息的時間反而變少了，三不五時就想揪玩討摸。狗狗訓練師艾咪建議，飼主要幫寵物安排正常作息，可選擇人少的時段或地點帶狗狗散步；在家時要訂定飼主專屬的時間，看書、休息或工作皆可，這時也是狗狗的休息時間，白天狗狗的睡眠最好可達6小時，否則休息不夠對身心都會造成壓力。

散步嗅聞對大部分狗狗來說可放鬆紓壓，防疫期間盡量選擇人少的時段或地點。（記者李政...
散步嗅聞對大部分狗狗來說可放鬆紓壓，防疫期間盡量選擇人少的時段或地點。（記者李政龍／攝影）

除了散步與睡眠之外，可安排2～3小時做嗅聞遊戲、啃咬玩具、簡單訓練等活動，訓練項目可依需求做調整，每次訓練時間不宜過長。例如狗狗害怕剪指甲，就每天花五分鐘讓牠慢慢熟悉指甲刀和碰觸四肢；如果想自己動手幫狗狗做清潔，艾咪強調最重要的是「如何讓狗狗不抗拒」，強迫狗狗做不想做的事，之後就會愈來愈困難。狗狗身上的油脂有保護作用，過度清潔反而可能對皮膚造成負擔，洗澡頻率依品種、生活形態而異，除非有特殊狀況，一般散步後只要擦擦四肢即可。

●清潔訓練 強度循序漸進

做身體清潔練習時，艾咪建議應掌握擦腳、洗澡、吹風機、指甲刀等刺激的強度，把每一項切分為細微的動作，最初的刺激強度最小，隨著練習進度逐步增加，只要狗狗有抗拒就暫停，每天花5～10分鐘，確保每次練習都是愉快的體驗。

以擦腳為例，需要觸碰狗狗的腳、把腳抬起來、用濕紙巾擦拭等動作，可先從輕碰腳部做起，每成功碰觸一次就用語氣鼓勵、給狗狗吃一顆飼料，四隻腳都要分別練習，等到狗狗不介意觸碰腳部後，再依序練習抬腳、將濕紙巾摺成小塊後擦腳。

日常清潔訓練應循序漸進，等狗狗不排斥碰觸腳部與抬腳之後，可嘗試用摺成小塊的濕紙巾...
日常清潔訓練應循序漸進，等狗狗不排斥碰觸腳部與抬腳之後，可嘗試用摺成小塊的濕紙巾擦腳。（記者李政龍／攝影）

同樣的方法運用在洗澡，可先從練習進到澡盆或浴室開始，下一步試著讓牠走過濕濕的地面或小澡盆裡淺淺的水，接著先洗一隻腳，隨著適應度再逐漸增加洗的面積，最好不要用香味太重的洗毛精。

利用家裡現成的道具也能讓狗狗玩得開心。艾咪說，可購買或自製狗狗的益智玩具、嗅聞玩具，讓牠們動動頭腦和嗅覺，消耗體力又可讓狗狗安定，例如在舊衣服裡撒上少許飼料後稍加摺疊，放在地上讓狗狗去找，食物可使用正餐、就不用擔心吃太多。要注意的是，最初的難度不要太高，以免狗狗拒玩。

另外也可擺設傾倒的椅子、紙箱、柵欄、小帳篷、外出提籃等，在家裡打造探險樂園，物品選擇和擺放方式要留意安全穩固，避免傷害到狗狗，在擺設間撒上少許飼料讓狗狗尋寶，每天可設計不同關卡。

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