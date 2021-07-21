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改變軟裝布置 宅家也能像度假

文╱記者劉小川
改變客廳風格，可以先換上新茶几。(Getty Images)
改變客廳風格，可以先換上新茶几。(Getty Images)

長時間待在家中難免感到煩躁，該如何在家中也能轉換心情呢？那就從改變居家布置開始吧，不用花大錢全部重新整修，只要改變一些軟裝的布置風格，就能在家中也彷彿像在度假，特別訪問居家達人阿浪，提供五個改變風格的妙招。

臥室換床單被套 舒適好眠

臥室給人一種安心的感覺，隨著夏季來臨，可以網購新床單與被套，顏色可以選淺色系為主，天藍色、粉嫩色系，甚至帶點莫蘭迪風格的色系，都能讓臥房的感覺變得不一樣；材質上可以選擇天然材質為主，如亞麻，可以吸濕排汗，或是機能性的布料，強調涼感的材質，能讓夏天的夜晚更舒適。

客廳換清爽茶几 顏色變亮

客廳的風格要改變，通常得花大錢換沙發，但可以先換茶几。居家抗疫，大家都當起沙發馬鈴薯，零食、飲料相伴，可以換個原木風格、清爽色系的茶几，讓客廳顏色變亮，彷彿在度假。

餐廳換餐墊餐具 吃飯不悶

在家吃飯也要有儀式感，過往很多一個人獨居時，都是一個碗吃到尾，這時候可以創造一些儀式感，例如買些餐墊、清爽風格的餐具，或是買些過往不會買的顏色餐具，都能讓每一頓在家吃飯的時光不會覺得那麼悶。

陽台點個氣氛燈 放空賞景

如果家中有陽台，疫情期間，陽台給人一種可以放空的場合，更能呼吸到新鮮的空氣，過往總堆滿雜物的陽台，這時可以好好整理一番，想要馬上有氣氛感，就購入氣氛燈。雖然平常不會用，但價格不會太高，夏日夜裡，在陽台點上氣氛燈，彷彿點點星光，就如同來到海島國家般的美好。

浴室換亮眼收納 增添色彩

每天都要好好來洗淨自己一身的疲憊，浴室也要有種儀式感，各種收納的層架、浴室收納盒等，過往顏色可能都偏向白色，這時可以換上亮眼的顏色，讓浴室中多點色彩，沐浴時，都有種輕鬆愉悅的氣息。

臥房裡先從換床單被套開始更換風格吧。(Getty Images)
臥房裡先從換床單被套開始更換風格吧。(Getty Images)
餐桌上可以增加餐墊，讓吃飯更輕鬆。(Getty Images)
餐桌上可以增加餐墊，讓吃飯更輕鬆。(Getty Images)

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