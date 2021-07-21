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煮菜備妥4神器 輕鬆變大廚

文╱記者劉小川
一個不沾平底鍋，是料理首選。(Getty Images)
一個不沾平底鍋，是料理首選。(Getty Images)

準備三餐是生活中的大事，但對於許多「料理殺手」來說卻是一大困擾，到底該怎樣煮出至少能入口的三餐呢？居家通路業者就特別推薦四大神器，讓手殘者也能簡單變大廚，煮出完美的好食物。

鑄鐵鍋

鑄鐵鍋是懶人料理的首選，基本上不管燉牛肉、煮火鍋、煮咖哩等，都相對容易，還可以一次吃好多餐，只要注意不要燒焦，就能容易煮出完美的料理，甚至還能拿來燙青菜，炒料理等，搭配電磁爐、瓦斯爐等都能使用，是手殘料理人的首選。

不沾平底鍋

對於煮東西的人來說，最怕就是沾鍋，入手一個不沾的平底鍋是必備的，不管是炒菜、煎魚、煎肉等，都相對萬能，如果擔心調味不準，可以先進行料理後，最後用鹽、胡椒來調味，避免自己失準，吃到不好吃的菜。

電烤盤

對於家中沒有瓦斯爐的人來說，電烤盤可以提供多樣化的料理，除了拿來烤肉、煎魚外，甚至也能炒菜，而且只要買好三層肉、牛排等，搭配蘑菇、杏鮑菇等，再搭配現成的韓式泡菜，在家就能自己吃韓式烤肉。

電鍋

電鍋對於許多學生來說，可說是最佳良伴，可以拿來蒸粽子、包子、饅頭、蒸餃等，滿足每天的早上或午餐，另外也能煮湯，或是煮各種燉飯，把雞肉、豬肉等，跟飯一起煮，最後再加上蔬菜，加碼悶一段時間，就是完美的一餐。

電烤盤可以提供多樣化的料理。(Getty Images)
電烤盤可以提供多樣化的料理。(Getty Images)

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