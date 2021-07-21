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電鍋蓋吸住拔不開…網友分享一招快速解救

文╱取材自聯合新聞網
電鍋蓋如果整個被吸住了，可從通氣孔下手搶救。 (本報資料照片)
電鍋蓋如果整個被吸住了，可從通氣孔下手搶救。 (本報資料照片)

新冠肺炎疫情仍持續，民眾防疫盡量少出門，不少人選擇自己下廚。有一名網友在蒸水煮蛋時，電鍋鍋蓋整個被吸住，完全拔不來，她也急著上網求救，網友也驚呼「用了20年不曾遇過」。

一名女網友在臉書發文，她早上用電鍋蒸完水煮蛋後，蓋子就整個被電鍋吸住了，完全拔不開，好奇問大家有什麼方法可以解決，此文一出也馬上引起網友熱議。

網友也紛紛回應「這卡住很神奇，旁邊有氣孔應該不會被卡住才對」「笑死……我同事的便當目前也面臨一樣的情境」「靠近一點跟它說……解封了！」「我用了20年了不曾遇過欸」「跟他喊『梅花梅花幾月開』」「敲蓋子說，有掛號信喔」。

也有不少人提出自己的解決辦法「拿剪刀，往通氣孔插一邊進去，另一邊靠在鍋緣，一轉就開了。不要問我為什麼知道，我家也是一模一樣的電鍋，每天都卡住，現在旁邊都放一把剪刀。」「電鍋再加熱，熱的時候就可以拿起來了，我遇過」「鍋蓋上面澆冷水或冰水啊！熱脹冷縮應該一下就開了」。

最後該名女網友也跟大家更新好消息，她最後成功把鍋蓋拿起來了，是用一名高手的「先從小通氣孔灌一點水進入電內鍋，怕裡面沒有水，插電後會空燒，插電加熱後再把鍋蓋輕輕鬆鬆拿開，她也感謝大家熱烈的回應，幫她解決了麻煩。

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