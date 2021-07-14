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為何洗衣粉不受歡迎？三大缺點被嫌不好用

文╱取材自聯合新聞網

現代人洗衣服大多使用洗衣精，但有一名網友透露自己家中仍然使用洗衣粉，因為他覺得清潔力比較好，對此他也發文想問「比較少人在用洗衣粉了嗎？」貼文一出，大多數人都認為洗衣粉不好用，甚至會出現結塊、在洗衣機裡卡垢等狀況，因此建議還是還是選擇洗衣精比較好。

有網友發文表示，之前和朋友聊天才發現只有他還在用洗衣粉，其他人都用洗衣精，因為他們覺得洗衣精比較方便，而且味道聞起來很舒服，甚至還有人會用洗衣球，直接丟一顆下去就好。

但他認為洗衣粉的清潔力比較好，自己也會選無香料、無螢光劑、無磷的產品，對皮膚比較無負擔。不過他也好大家都用什麼清潔劑來洗衣服，「真的只有我還是洗衣粉派嗎？也會和我一樣在意香味或是成分嗎？」

多數網友都不愛用洗衣粉，還歸納出「洗衣機卡垢」、「會結塊」、「容易卡在衣服」三種洗衣粉的缺點，「洗衣粉容易讓洗衣機卡垢，專門在清潔洗衣機的，都建議不要使用洗衣粉」、「來修洗衣機的原廠廠商說不要用洗衣粉，容易壞」、「洗衣粉的結晶會殘留，讓洗衣機壽命變短」、「洗衣粉容易讓地上到處都是，而且洗劑盒子會變得髒髒的」、「洗衣粉有時候會結塊」、「會結塊很討厭」、「家裡是滾筒式洗衣機，用粉不太好溶解」、「洗衣粉放太多會有溶不開，卡在衣服上的問題」、「長輩當說洗衣粉會卡衣服」。

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