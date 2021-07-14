居家清潔 除了酒精還有這四樣好物

清潔家中地板可以使用漂白水。(本報資料照片)

全民抗疫打擊病毒，許多人都知道要買酒精來殺菌，但在居家之中，除了酒精可以隨時為雙手、各種買來的東西殺菌外，還有許多東西都需要殺菌與清潔，因此只購買酒精是不夠的，家事達人Ashley就表示，居家清潔中，還有四種東西不能少。

漂白水

首先是清潔家中地板、擦拭家具時，就可以使用漂白水，Ashley提醒，稀釋比例大概為1：100，而且不能加熱水、其他清潔劑共同使用，漂白水如果濃度過高，也可能會讓雙手過敏 受傷，另外稀釋過的漂白水，一定要趕快使用，如果放超過一天以上，殺菌效果會減半。Ashley強調，使用稀釋漂白水擦拭家中，不要「來回擦」，且清潔用品都要依照區域不同來區隔。

殺菌洗衣精

另一種必備商品就是殺菌洗衣精，可選擇市面上經過相關認證的殺菌洗衣精，雖然抗疫期間要減少外出，但仍免不了外出，回家後的外出服要趕快清潔，使用殺菌洗衣精可以做到清潔功能，避免病菌滋長。

洗手乳

溫和的洗手露則是清潔必備，回家之後要立即洗手大家都知道，但不要只會用酒精，可能會讓手部過敏，這時可以選擇會產生泡泡的洗手露，回家後脫下外出服後，要記得先洗手，才能避免病菌從各種縫隙入侵。

護手霜

洗完手，也別忘了使用一下護手霜，每天使 用酒精、洗手，容易讓手部發生紅腫、發癢等狀況，而滋潤、保濕的護手霜，可以讓雙手保持滋潤，但擦完護手乳後，Ashley特別提醒，吃飯前還是要記得洗手，以免病菌從口入。