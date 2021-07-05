跟王子騎著白馬喝下午茶 愛馬仕新絲巾圖樣好療癒

Eleftheria圖紋印花斜紋真絲方巾(90 x 90 公分)。（圖：愛馬仕提供）

愛馬仕的絲巾系列單品向來以各種有趣的圖樣聞名，搭配繽紛色彩和各國藝術家們的巧思創意，每季都會打造出像是童話故事般的絲巾新作。今年秋冬全新絲巾系列依舊這樣的特質，不同風格筆觸描繪的圖樣趣味各異，其中幾件人物形象鮮明的設計在這疫情 時代看來又更為討喜，展現出的天真脫俗想像力讓人透過視覺就能擁有好心情。

愛馬仕秋冬全新絲巾系列展現出的天真脫俗想像力讓人透過視覺就能擁有好心情。（圖：愛馬仕提供）

Grand Théâtre Nouveau圖紋印花斜紋真絲方巾(90 x 90 公分)。（圖：愛馬仕提供）

有鑒於與馬術的濃厚淵源，愛馬仕的絲巾系列圖樣主題經常離不開馬匹，本季Hermès Tea Time圖紋印花真絲仿古方巾就用一種充滿浪漫奇想的方式來呈現這樣的必備元素。由深受童話故事影響的英國 插畫家Jonathan Burton所創作，他描繪出一批踩著輕快腳步的白馬，載著王子和心愛的夫人穿越一片由愛心組成的原野，他們乘坐的馬鞍也是一個超巨大的愛心，兩人還在馬背上享用下午茶，整個畫面逗趣又搞怪，非常可愛。

Hermès, Drive Me Crazy圖紋雙面印花斜紋真絲方巾則由英國視覺藝術家Yoni Alter所設計，她用豐富立體層次和色彩呈現繽紛搶眼的普普風摩托車與兩匹駿馬。

Hermès Dress Code圖紋雙面印花斜紋真絲方巾(90 x 90 公分)。（圖：愛馬仕提供）

Hermès, Drive Me Crazy圖紋雙面印花斜紋真絲方巾(90 x 90 公分)。（圖：愛馬仕提供）

另一款Hermès Dress Code圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，則是由美國插畫家Daniel Clowes打造，他創造出多種角色肖像排列組合，像是藝廊裡展示的畫作那樣，主題有歷史人物、馬匹、神話角色等等，漫畫風格的筆觸顯得格外活潑，方巾一面是鮮豔彩色，一面則為黑白色調，更添幾分向攝影致敬的意味。

除了馬之外，愛馬仕絲巾圖樣也少不了其他動物，Grand Théâtre Nouveau圖紋印花斜紋真絲方巾由義大利視覺藝術家Gianpaolo Pagni以著名的埃皮納版畫 (Épinal prints) 風格為參考所打造的，他刻劃出一個奇特的野生動物劇院，裡面有老虎、獅子和鸚鵡等，還有穿著彩色格紋西裝的手，揉和巴洛克風格與幾何圖案。此外，勇奪愛馬仕方巾大獎賽冠軍的日本設計師京森康平 (KoheiKyomori) ，也從傳統和服圖案汲取靈感，以象徵勇氣的老虎和代表圓滿的牡丹為主角，打造出Duo cosmique圖紋印花斜紋真絲方巾，繽紛熱鬧的細微元素組成兩個顛倒的人像，也是相當有巧思。

Duo cosmique圖紋印花斜紋真絲方巾(90 x 90 公分)。（圖：愛馬仕提供）

Hermès, Drive Me Crazy圖紋雙面印花斜紋真絲方巾(90 x 90 公分)。（圖：愛馬仕提供）

而在這個疫情時代，人們對自由的渴望可以說是非常強烈，希臘設計師Elias Kafouros就以希臘字母 拼寫出「自由」一詞，呈現在Eleftheria圖紋印花斜紋真絲方巾上，也有祝賀國家獨立200周年的意涵。每一個字母背後的圖紋發想自希臘地景風光，正中間形似藍眼的湖泊令人聯想到能夠抵擋邪之眼詛咒的護身符。