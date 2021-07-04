我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

要顯腿細就靠這雙 女神卡卡、貝嫂都愛的尖頭高跟鞋

記者吳曉涵／台北報導
Lady Gaga和貝嫂都愛尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供、取材自Instagram）
Lady Gaga和貝嫂都愛尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供、取材自Instagram）

女神卡卡Lady Gaga）最近忙著一連串的宣傳活動，在紐約下榻飯店一連上演了好幾天的時裝秀，百變造型帶來超多驚喜。在她這幾天眾多穿搭中，可以發現以前她較常選擇的「厚防水台高跟鞋」已經不是她的必備單品，而是改為偏愛沒有防水台的「尖頭高跟鞋」，這種鞋款搭配出的俐落姿態，和她的高調的服裝得以達成完美平衡，更優雅搶眼。

Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giu...
Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giu...
Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

Lady Gaga穿Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝搭Giuse...
Lady Gaga穿Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝搭Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。（圖：Giuse...
Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

在這幾天眾多造型中，Lady Gaga連穿了兩天類似風格的洋裝，分別是Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝和Giuseppe di Morabito的黑白印花裝。兩件衣服都擁有蓬蓬袖和桃心領設計，夢幻甜美又性感。她分別以Giuseppe Zanotti的白色Alexandra和黑色Carolyne尖頭高跟鞋搭配出簡約細節，讓腿部線條更纖細修長的同時也彰顯服裝的高調特質。

「貝嫂」維多利亞穿自家品牌的尖頭高跟鞋。（取材自Instagram）
「貝嫂」維多利亞穿自家品牌的尖頭高跟鞋。（取材自Instagram）

身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞（右二），自家同名品牌也推出了許多糖果色的...
身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞（右二），自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒。（取材自Instagram）

「貝嫂」維多利亞自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋。（取材自官網）
「貝嫂」維多利亞自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋。（取材自官網）

Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。（圖：Gius...
Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

此外，身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham），自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒，在私服穿搭中一連示範了漆皮亮橘和綠色款的尖頭高跟鞋，展示強烈迷人的銳利時髦感。

Lady Gaga 紐約 女神卡卡

上一則

農曆六月運勢 鼠 貴人提攜 虎 惹人眼紅

下一則

日本百年老店曝禮盒擺放「有心機」 讓顧客看了就想買

延伸閱讀

義大利男童半夜自家中消失 2天後深谷找到

義大利男童半夜自家中消失 2天後深谷找到
紐約市康尼島煙火秀 國慶日回歸

紐約市康尼島煙火秀 國慶日回歸
「六人行」特別篇 中國剪光女神卡卡、BTS畫面

「六人行」特別篇 中國剪光女神卡卡、BTS畫面

《六人行》夫妻「其實是遠房親戚」 戲外真有血緣關係

《六人行》夫妻「其實是遠房親戚」 戲外真有血緣關係

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

2021-06-27 12:50
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17
俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃中亂入。 取材自推特

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

2021-06-28 06:39
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞