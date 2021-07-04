要顯腿細就靠這雙 女神卡卡、貝嫂都愛的尖頭高跟鞋

Lady Gaga和貝嫂都愛尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供、取材自Instagram）

女神卡卡 （Lady Gaga ）最近忙著一連串的宣傳活動，在紐約 下榻飯店一連上演了好幾天的時裝秀，百變造型帶來超多驚喜。在她這幾天眾多穿搭中，可以發現以前她較常選擇的「厚防水台高跟鞋」已經不是她的必備單品，而是改為偏愛沒有防水台的「尖頭高跟鞋」，這種鞋款搭配出的俐落姿態，和她的高調的服裝得以達成完美平衡，更優雅搶眼。

Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

Lady Gaga穿Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝搭Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

在這幾天眾多造型中，Lady Gaga連穿了兩天類似風格的洋裝，分別是Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝和Giuseppe di Morabito的黑白印花裝。兩件衣服都擁有蓬蓬袖和桃心領設計，夢幻甜美又性感。她分別以Giuseppe Zanotti的白色Alexandra和黑色Carolyne尖頭高跟鞋搭配出簡約細節，讓腿部線條更纖細修長的同時也彰顯服裝的高調特質。

「貝嫂」維多利亞穿自家品牌的尖頭高跟鞋。（取材自Instagram）

身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞（右二），自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒。（取材自Instagram）

「貝嫂」維多利亞自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋。（取材自官網）

Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。（圖：Giuseppe Zanotti提供）

此外，身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham），自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒，在私服穿搭中一連示範了漆皮亮橘和綠色款的尖頭高跟鞋，展示強烈迷人的銳利時髦感。