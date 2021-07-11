體驗遊牧人生 菜鳥RV向前衝

77--租來的25呎露營車。

看完了趙婷導演 的奧斯卡 金像獎名片《遊牧人生》（Nomadland），不禁想躍躍欲試。好日子過膩了，想試試當幾天的「遊牧民族」，開上一輛RV（Recreational Vehicle，露營車）旅遊，親近大自然，讓大自然住進心中，可以與自己親和，與他人親和，與萬物親和，回歸造物主的懷抱，越想越感動。

79--大夥兒準備享用早餐。

想到就做，於是參加了自行車小組隊長舉辦的RV體驗型旅遊─Mendocino四日遊。參加RV小組首先要上無數的網上課程，把各式各樣的RV搞清楚，然後再決定自己要租哪一種RV。接著就是學習使用RV：如何打開電力、瓦斯、接水以及排放污水。我們這一車是四人同行，一對夫妻以及兩位女士。四個人都沒有經驗，所以乖乖地上課，一遍遍看教材，可是還是心裡害怕，沒有底。

大家在群組裡面對話，計算一共是幾份早餐、幾份午餐、幾份晚餐，所有吃的都預先做好，上了RV只需要加熱，這樣就不會耗用太多的電力以及瓦斯。接著就是分配床位，我們租的25呎RV可以睡五個人，但是怕太擠，所以就四人為限，不再招收新人。25呎的RV在駕駛座上方有一個雙人床，但是實際上是蠻小的，睡兩個小孩是可以，兩個大人的話就有點危險，因為睡外面的人很可能會滾下去。而且床與車頂的距離十分近，坐都坐不直，因此決定車頂的位置只睡一個人。

82--Mendocino海邊的岩壁。 72--美麗的紅木公園。

另外，車內在廁所和廚房中間有一張大的雙人床，並且有正式的床墊；還剩下一個位置就是餐桌和餐椅，晚上可以拼成一張單人床。經過商量及分配，朋友夫妻睡雙人床，我則分配到駕駛座頂上的睡鋪，另外一位室友睡在餐桌和餐椅拼成的單人床。每個位置都有它的好與壞：雙人床看起來好像挺舒服的，但是它的位置在廁所旁邊，晚上有人上廁所，很可能會打攪睡覺。餐桌椅的位置必須每天清理及拆裝，有點麻煩。至於我分配到的位置，每天要爬上爬下，半夜起來上廁所，烏漆麻黑的往下爬，說實在有一點心驚肉跳。稍有不慎，就會摔個四腳朝天，甚至會傷及他人。反正就是三個晚上，忍忍吧。

71--RV營地，也有人搭起帳篷。（圖皆為作者提供） 81--Mendocino海邊美景。

在出發的三天前，大家開始準備三餐，群組中不時發出訊息要帶這帶那，發現東西越帶越多，好像每個人都把半個家都搬上車，生怕又少帶了什麼東西；還沒出發，大家都已經累得半死。再加上心中害怕，不知道如何操作RV，所以訓練課程看了又看，又怕漏掉了什麼，最後決定提車那天要早一點去RV公司，請工作人員現場示範，做一次詳盡的解釋。

RV公司規定，最少要租三個晚上，所以我們四天三夜符合他們的規定。另外我們都是菜鳥，沒有人開過RV，如果稍有不慎，將RV刮傷，賠起來至少要上千元，所以便買了保險，一天十幾塊錢，買個安心。

出發那天，光是搬東西上車就花了近一個小時，感覺上吃的東西好像可以供大軍吃上一個星期也吃不完，可是還是擔心少了什麼。整理妥當，真的要開RV上路了。因為RV車寬，所以窄路不能進，轉彎時也要小心，因為後輪是在車身的三分之二處，如果算得太緊，很可能會撞到車身。倒車時，後視鏡看不見車尾後方，一定要有人下車指揮，才不會出錯。

75--Mendocino海邊美景。 78--Ｍendocino岸邊的浪花似真似幻。

車子上路，勇敢的男士當然是第一棒，我想他還以為是開自己的車子，所以左穿右插，毫不客氣，我們被甩得東倒西歪，所有的鍋碗瓢盆也在車內飛得到處都是。他老婆大叫：「湯滾啦！」我還想這個時候怎麼會煮湯呢？原來此滾非彼滾。他一路飛車，甩得我們三位女士該暈的暈、該吐的吐。五個小時的路程，我們三個半小時就到了，到了營地發現我們是第一名，其他比我們早出發的車都還沒有影子。

車子停妥，立即接水管、插電線、開瓦斯，照著指示開工，感覺上好像沒有那麼難。每個營地上都有一個野餐桌，鋪上漂亮的桌布，看起來還真有點感覺。第一天晚上下雨，所以營火晚會開不成，大家就在室內用餐，小小的RV裡面擠了八個人，都是騎單車的朋友，平日忙著上路，交流不多，趁此機會大家好好聊聊，喝了一點小酒，沒想到我還睡得挺好的。

營地坐落在一座大橋的下方，河水潺潺流過，本來大家想在河水中划船，但是看著水流湍急且直通大海，好像划不回來的樣子，因此把划船這個項目取消了。聽說國家公園的營地比這裡還要美，而且每一個營地旁邊都有綠樹，將營地隔開，各家有一點隱私。我們這一次的營地有一點像大通鋪，但因為我們都是初學，大通鋪也可以，比較有伴。

一個營地最多可以住六個人，所以我們有兩位男士開著他們的車子，睡進我們的營地。兩位男士中有一位大廚，天一亮就開始做早餐，我在RV車頂床上就聞到他煎蛋的香味，早上最美的聲音就是：「早餐做好了，咖啡 煮好了，要不要下來吃？」我每天睡眼惺忪，臉都沒洗，就在野餐桌上享用早餐，覺得RV真好，比帳篷露營強太多了！從前露營每次都有人帶西瓜，吃了西瓜到晚上會跑廁所，寒冷的夜晚拿著手電筒和一卷衛生紙，朝著遠遠的廁所走去，有時碰上野生動物還會嚇得半死；往往不敢一個人去，還得拉個墊背的。這會兒雖然我必須從二樓爬下來，至少還是在溫暖的屋內，上廁所、沖馬桶實在是太方便了。走出RV就擁抱大自然，立即就愛上了RV。

80--Ｍendocino岸邊的海鷗。 83--Ｍendocino岸邊的浪花似真似幻。

吃完早餐大家就開始一天的行程，我們這一次有12輛RV，兩輛Trailers，總共約有40人參加。浩浩蕩蕩隊伍往Mendocino漂亮海邊出發。海邊大多是岩岸，藍藍的天，藍藍的海，白色的浪花打在石頭上，像是人間仙境。海邊的停車位都十分寬大，所以RV都能停靠，最大的好處是車上帶有廁所，內急時不必四處找；壞處就是，很多市區都不能停靠，只能停在較大的停車場。所以在這種時候又覺得，有個機動的小車比較方便。

晚上的營火晚會開始之前，先來個聚餐，每家各顯神通，帶上精緻好菜；說實在，帶得實在太多，撐都撐不下。晚上營火晚會，玩遊戲、講笑話、互相介紹十分溫馨，在笑聲中結束了最重要節目。剩下幾個不想走的，還利用營火餘燼烤S'mores ，這是營火的必備甜點，所以吃得再飽也要來上一份。最後處理完剩下的酒，當天晚上睡得香甜。

第三天，許多家庭必須離開，因為很多人星期一要上班。我們決定留下，因為還想到旁邊的州立公園走走，既然已經開了那麼遠，就多看看吧！去了Russian Gulch State Park爬山，6英里的路線，在路的盡頭有一處瀑布，雖然水不是很大，但還是很美。從山中出來，大家都餓了，就在公園的野餐桌，把RV上的食物拿出來分享。疲累的時候能夠吃上熱騰騰的一餐，還是挺滿足的。再次體會RV的好處，廚房、廁所跟著走。

84--Ｍendocino岸邊大多是岩壁。 73--高大的紅木，直指天際。

幾天的旅遊當中，我們租的RV出了一些小狀況。由於沒有概念，廚房水用得太多，污水槽不勝負荷，因此污水由浴池倒灌進來。我們必須一桶一桶把浴缸的水清乾淨，然後立即開車去排污水。其他車輛好像也有一些小狀況，譬如說冰箱不冰或是水管接頭出問題。我想大概是每一輛RV因為長期使用，都會有一些需要維修之處，就像是家裡隨時需要維修一樣。喜愛RV旅遊的朋友，覺得這些事完全正常，根本就是使用RV的一部分，也沒有什麼值得擔心。

我們的大群裡有幾位達人，已經RV旅遊二、三十年，可以說完全與大自然融入，已經把RV當作自己第二個家。參觀他們的RV，覺得車內布置得像皇宮，帶著宮殿到處旅行，與天地融合，和與大自然為伍，四海為家，無邊無際，好生羨幕。這一次的定點RV體驗，讓我深深感受到RV的好處，下一次就要開始一站一站的往前跑，真正過一個遊牧人生。

飛車的朋友分享了這首小詩：

初夏房車向海行，

路彎林深若仙境。

白浪岩礁輕風暖，

玻璃海灘燈塔明。