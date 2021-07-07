宅家時光「大掃除」 好好陪伴家人

每天撥一點時間學習，充實自己，讓自己在疫情之後有所成長。（Getty Images）

因著疫情 的關係，晚上和朋友聚餐、去健身 房、去郊外走走的時間突然都空出來了，正好可以重新審視自己的生活。

宅家時光，或許突然發現，原來不太懂得與自己獨處、或是很久沒和自己相處。從清點家中的物件著手，或許可以像旁觀者一樣，重新認識「自己」，也趁機大掃除，將日常中堆積的、捨不得卻用不到的、故意無視的、忘記的……那些如同深層垃圾場的物件全部起出來，就像心靈大掃除，家裡變遼闊，心也變自由。

如果有家人同住，或許會發現從來沒有好好陪伴過他們；如果有貓貓狗狗作伴，可以與他們共度更多時光；如果是單身一個人，那麼建議下次出門採買的時候，為自己帶一束花、拎個盆栽回家吧，鐵線蕨的綠葉會讓人徜徉在寧靜的森林中，茉莉的清香傳來夏天的氣息，恣意蔓生的薄荷有迷人的香氛，還可以拿來做水果茶、Mojito的點綴，保持愉快的心情，是提升免疫力 之不可或缺。

脫離馬鈴薯的沙發人生，適度的看劇，但不忘把多出來的時間拿來參加線上課程，報名語言學習、充實職能專業、加入遠距運動教學的行列，讓自己在疫情之後，有所成長，煥然新生，邁向那個未來的自己，也不荒廢這段時間宅在家的小時光。