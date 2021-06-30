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宅家整理「斷捨離」5種物品該丟了

文╱記者劉小川
許多氣氛燈飾，可能只是一時好看，卻不常用。(取材自Pexels)
許多氣氛燈飾，可能只是一時好看，卻不常用。(取材自Pexels)

為了疫情宅在家中，也更輕易能夠審視自己的居家生活，之前不少人都會亂買東西，常會用一些感到舒心的裝飾，來點綴生活中的溫馨感。但買了之後，才發現根本很少用，不只生灰塵，更讓呼吸道也跟著敏感了起來。

趁著這段時間在家中，好好整理一些「斷捨離」的居家用品，丟掉後讓自己感受更輕鬆。

點綴氣氛的串飾燈

很多人為了給自己居家換點氛圍，可能會花錢買各種串飾燈具，點綴在家中的陽台、客廳、床頭等裝飾，但許多人使用一、兩次後就膩了，甚至閒置了許久，也懶得再換電池或是就插在插座上，家中有寵物的人也要特別注意，以防漏電或被寵物纏繞的問題，真的用不到就丟了吧。

客廳大茶几

客廳是否一定要有大茶几，可以多想想。(取材自Pexels)
客廳是否一定要有大茶几，可以多想想。(取材自Pexels)

許多時候，走進客廳看到亂糟糟的桌子，就會心煩不想收，想到堆放在上面的零食、隔夜的碗盤、寶特瓶，就會瞬間覺得好累，然後轉眼看到一旁的大茶几更是堆滿雜物。雖然捨去茶几並非適用於所有家庭，若求生活簡單舒適，又怕堆放東西跟擺放，可以丟掉大茶几，不只能夠多出更多空間，瞬間也釋放房屋的動線與空間感。

重看不重用的餐具

常常買一堆餐具、杯盤，但都用不到嗎？(取材自Pexels)
常常買一堆餐具、杯盤，但都用不到嗎？(取材自Pexels)

很多人看到喜歡的馬克杯、餐瓷具都會忍不住想入手，於是在家中就有10人份的餐具，但實際上一個人在家生活，因為一時衝動的購物，尤其是受不了美麗的餐瓷用具。建議不要囤積太多用不到的東西，若捨不得丟，可以給予真的用到的朋友們。

收納分裝瓶瓶罐罐

喜歡保養的人看到這點一定有感。害怕擔心自己出門旅行，或出差在外時，保養品、護膚品、化妝品為了攜帶方便，只要去大賣場、美妝小舖就會忍不住收集可重複性的攜帶式瓶瓶罐罐空瓶，雖然環保也可重複利用，但家中有太多可以重複利用的罐子，每次再購買時都不會立刻想到，又重複買了。

效率不高的廚房電器

廚房家電要慎選，很多都不一定用得到。(取材自Pexels)
廚房家電要慎選，很多都不一定用得到。(取材自Pexels)

無論是購買、抽獎、別人的禮物，都會收到一些家庭美食電器用品，從烤麵包機、豆漿機、麵包機、果汁機等，這些電器也許在使用的時候，會倍感療癒也真正受益，但一想到要清潔就打了退堂鼓，久而久之這些電器產品，就會變成美麗的裝飾品。

雖然有時覺得丟棄是浪費的事情，要時常保持家中整潔清爽，還是要在購買時，保持清醒才是真正斷捨離的根本。

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