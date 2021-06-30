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居家防疫玩植栽 療癒放鬆心靈

文╱記者吳曉涵
新手可以從老少咸宜的圓葉椒草來開始練習。(記者王聰賢／攝影)
新手可以從老少咸宜的圓葉椒草來開始練習。(記者王聰賢／攝影)

防疫宅在家的期間，對許多上班族來說表面上貌似多了很多可以自由利用的空檔，但其實心理要承受的壓力也不小，特別是有的人需要邊顧孩子邊工作，格外辛苦。而獨居的人，再怎麼習慣獨處狀態也不免會被無社交的生活模式壓得喘不過氣，這時候很需要一些陪伴和放鬆時刻來療癒自己的心靈。

這幾年，社群平台多了許多專注分享植栽相關內容的帳戶，其中由設計師柯智騰打理的「木丁口植栽」就是一例。當初他只是因為用植物為新家增添綠意，結果不小心就上癮而「入坑」。柯智騰表示，植栽這回事不只能減壓，所需的時間也非常有彈性，他更為了種植物學陶藝，讓生活變得更精采。

雖然植物不像貓、狗那樣跟主人有更活潑的互動，但靜靜在一旁也是另一種形式的陪伴。「研究報告提到，有74%的受訪者認為居家植栽對他們的情緒有正面的影響，不僅能夠有效的舒緩在家緊張的神經，也能夠帶給你使命感，讓你在家有需要照顧的對象，也因此加強民眾待在家裡與外界隔離的黏著度。」而植物讓照顧者能擁有彈性大的主動權特性，也是他偏愛的原因。

柯智騰也說，植栽的彈性時間很大，工作忙的時候，澆完水就可以去工作了，有時間的話也可以一株一株的仔細觀察葉面，看有沒有蟲、是不是缺水、要不要施肥等等，「我常常就待在植物區忙了一兩個小時，他可以照你的需求填滿你的一天，是非常放鬆的那種氛圍。」他特別推薦新手可以從老少咸宜的圓葉椒草來開始練習。

植栽的彈性時間很大，工作忙的時候可以有效率的澆完水就去工作，有時間的話也可以一株...
植栽的彈性時間很大，工作忙的時候可以有效率的澆完水就去工作，有時間的話也可以一株一株的仔細觀察葉面。(記者王聰賢／攝影)

社群 防疫

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