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「遺物整理師」李帝勳露二頭肌登封 胸肌若隱若現

記者孫曼／綜合報導
李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）
李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）

近期同時有兩部韓劇「模範計程車」和「我是遺物整理師」熱播而成為話題的南韓「演技天才」李帝勳，因長相神似台灣歌手潘瑋柏而被網友稱為「韓版潘瑋柏」。他的戲劇實力驚人，演出作品受到專業肯定，也是票房收視的保證。他將登上南韓男性國際時尚雜誌下個月封面的照片，日前在雜誌官方Instagram搶先曝光，走實力派很少秀出身材的他，在不同版本的封面上不但秀出鍛練過的二頭肌，還有誘人「事業線」的曝光，格外引起話題。

李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq...
李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）

李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq...
李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）

而他在三種不同版本封面上，也都分別配戴了不同款式的卡地亞（CARTIER）Pasha de Cartier腕表，演繹自然不做作的個性。

1985年誕生的Pasha de Cartier腕表，設計巧玩圓中帶方的幾何趣味，鑲嵌藍色寶石的獨特鍊型表冠更是最具辨識度的經典符碼。去年，卡地亞為這個風靡全球數十年的經典翻新，以現代人的配戴習慣為訴求，更新尺寸的同時也換上可以自行拆換表帶的Quick Switch快拆系統。

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金與精鋼自動腕表。（圖：卡地...
卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金與精鋼自動腕表。（圖：卡地亞提供）

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金自動計時碼表。（圖：卡地亞...
卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金自動計時碼表。（圖：卡地亞提供）

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米精鋼自動計時碼表。（圖：卡地亞提...
卡地亞Pasha de Cartier 41毫米精鋼自動計時碼表。（圖：卡地亞提供）

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金與精鋼自動腕表。（圖：卡地...
卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金與精鋼自動腕表。（圖：卡地亞提供）

今年，更進一步推出李帝勳在封面上配戴的41毫米計時碼表，男性陽剛氣質爆表。而新選擇還包括黃K金或玫瑰金與精鋼材質組成的「雙色半金」款式，在價格和配戴度上都深具競爭力。

李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq...
李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）

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