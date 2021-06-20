「遺物整理師」李帝勳露二頭肌登封 胸肌若隱若現

李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）

近期同時有兩部韓劇 「模範計程車」和「我是遺物整理師」熱播而成為話題的南韓 「演技天才」李帝勳，因長相神似台灣 歌手潘瑋柏而被網友稱為「韓版潘瑋柏」。他的戲劇實力驚人，演出作品受到專業肯定，也是票房收視的保證。他將登上南韓男性國際時尚雜誌下個月封面的照片，日前在雜誌官方Instagram搶先曝光，走實力派很少秀出身材的他，在不同版本的封面上不但秀出鍛練過的二頭肌，還有誘人「事業線」的曝光，格外引起話題。

李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）

李帝勳配戴卡地亞腕表登上南韓男性時尚雜誌封面。（取材自Instagram／@gq_korea）

而他在三種不同版本封面上，也都分別配戴了不同款式的卡地亞（CARTIER）Pasha de Cartier腕表，演繹自然不做作的個性。

1985年誕生的Pasha de Cartier腕表，設計巧玩圓中帶方的幾何趣味，鑲嵌藍色寶石的獨特鍊型表冠更是最具辨識度的經典符碼。去年，卡地亞為這個風靡全球數十年的經典翻新，以現代人的配戴習慣為訴求，更新尺寸的同時也換上可以自行拆換表帶的Quick Switch快拆系統。

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金與精鋼自動腕表。（圖：卡地亞提供）

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金自動計時碼表。（圖：卡地亞提供）

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米精鋼自動計時碼表。（圖：卡地亞提供）

卡地亞Pasha de Cartier 41毫米黃K金與精鋼自動腕表。（圖：卡地亞提供）

今年，更進一步推出李帝勳在封面上配戴的41毫米計時碼表，男性陽剛氣質爆表。而新選擇還包括黃K金或玫瑰金與精鋼材質組成的「雙色半金」款式，在價格和配戴度上都深具競爭力。