防疫找開心 在家也要「調啤」

結合Orion奧利恩南方之星生啤酒、梅子番茄汁、海鹽檸檬飲的啤酒特調，層次豐富多變。(記者李政龍 / 攝影)

居家防疫，人人有責，但居家防疫的同時，適度調解煩悶、保持愉悅心情同樣重要。不能出門跑酒吧的日子，其實在家也能簡單DIY調酒。本文邀請專業調酒師，分別以海尼根星銀啤酒、ORION南方之星啤酒、柏克金德式黑啤酒、臺虎精釀啤酒生啤嗨、台灣 啤酒，搭配能簡單取得的原料，搭出五款輕鬆DIY調酒。

談到調酒，多數人想到是炫技、專業器具，但其實只要額外的一到三種不同素材，透過啤酒的清爽氣泡、啤酒花的微苦、大麥的香氣，也能當成夏日即飲的最佳組合。值得一提的是：不比專業酒吧準備的冰塊，調酒師多建議，所有使用的杯具、原料，除食品外，都應先行冷藏。簡單、方便、好玩，是不是這個周末就在家裡試試看呢？

Twist版Red Eye

致敬紅眼 溫泉蛋翻玩經典

「Twist版Red Eye」從Tom Cruise主演電影「雞尾酒」中的調酒Red Eye得到靈感。(記者王聰賢／攝影)

「Twist版Red Eye」從湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演電影 「雞尾酒」(Cocktail)中的調酒「Red Eye」得到靈感；由於電影中整杯酒液的上層是紅色番茄汁所以名為「紅眼」，也有宿醉、隔日紅眼的影射；本次則將生雞蛋改為椒麻溫泉蛋，依序加入海尼根Silver星銀啤酒150ml、愛之味梅子蕃茄汁50ml、鹽少許、胡椒，攪拌均勻即可。透過番茄汁的鮮，強化海尼根星銀啤酒的清爽與氣泡感，夏日開胃。

成分：

1. 海尼根Silver星銀啤酒 150ml

2. 愛之味梅子番茄汁 50ml

3. 鹽少許

4. 胡椒少許

調製：

在杯中加入少量冰塊，依序加入海尼根Silver星銀啤酒150ml、 愛之味梅子蕃茄汁50ml、鹽少許、胡椒，攪拌均勻，最後將溫泉蛋對切，擺放於小碟中一同裝飾。

黑啤思樂冰

找回童心 啤酒變大人系冰品

「黑啤思樂冰」將喝不完的黑啤酒，以簡單手法變身微醺系冰品。(記者王聰賢 / 攝影)

啤酒很大罐、喝不完時怎麼辦？這給了調酒師張君怡（GE）調製「黑啤思樂冰」的靈感，由於喜愛黑啤酒，她建議將未飲用的黑啤酒先倒入紙杯冷凍，之後取出並放入果汁機打成冰沙，加入帶有香草氣息的小美冰淇淋約兩匙後攪拌，變成大人版的「黑啤思樂冰」。夏天到了，自己調一杯微醺系思樂冰吧！

成分：

1 .黑啤酒200-250ml

2. 小美冰淇淋半盒（約2匙）

調製：

將冷凍成塊的黑啤酒倒出、置於果汁機中打成冰沙，倒入杯中，最後加入冰淇淋即完成。

生啤薑嗨

大膽拆解 豆皮壽司搭出好味

「生啤薑嗨」使用了生啤酒、鳳梨汁、酸梅湯，豆皮壽司與薑片，酸甜、氣泡感鮮明，美味可食。(記者沈昱嘉 / 攝影)

常見於便利商店的豆皮壽司也能入調酒？調酒師霍勁廷（大毛）使用臺虎精釀的生啤嗨、鮮榨金鑽鳳梨原汁、義美酸梅湯為原料，並將豆皮壽司大膽拆解。他認為薑跟酸梅有種說不出來的「搭」，調製完成的調酒還可將豆皮壽司所附的薑片置於酒杯上裝飾，將從視覺帶出辛辣的暗示；飲用時則可感受到鳳梨、酸梅跟薑的香氣，並將壽司擺放於旁邊小碟搭配食用，帶有日式輕鬆氣氛，有喝、有得吃。

成分：

1. 臺虎精釀生啤嗨 120ml

2. 鮮榨金鑽鳳梨原汁 30ml

3. 義美酸梅湯 30ml

4. 豆皮壽司與薑片

調製：

前三項材料皆須冰鎮，取鮮榨金鑽鳳梨原汁、義美酸梅湯加入容器，最後將啤酒注滿、加入冰塊，擺上豆皮壽司所附薑片於冰塊上裝飾，豆皮壽司則可置於小碟中、完成。

日式柚子咖啡 啤酒

清爽口感 譜西西里風味變奏

日式柚子咖啡，簡單對上台灣啤酒，將變身台版「西西里咖啡」。(記者沈昱嘉 / 攝影)

在調酒師房石庭（House）想像中，柚子和咖啡的組合等於清爽，喝起來類似義式的西西里咖啡。由於西西里咖啡的成分包含美式咖啡、糖漿與檸檬汁，這杯「日式柚子咖啡啤酒」則將檸檬替換為柚子，而加入台灣啤酒後則帶有氣泡感，同時尾韻則有著啤酒的微苦。將夏天的、南歐的、義式咖啡飲品，注入台式新鮮味。

成分：

1. 台灣啤酒 100ml

2. 日式柚子咖啡 150ml

調製：

咖啡加入杯中，如原本為熱咖啡可先行冰鎮，注入冰啤酒，攪拌均勻即可。

南方之星特調

好喝調酒 美味的零失敗準則

調酒師李威運（Wayne）提到，調酒好喝的原則，就是以清爽果汁加上啤酒，讓酒精濃度低、也能變得美味。雖然每杯特調材料不盡相同，但邏輯一致，也是一杯特調應該有的組成方式。他使用「沖繩Orion奧利恩南方之星生啤酒」為主原料，由於番茄跟啤酒在歐美是很經典的搭配，輕鬆無負擔，加上帶著番茄的香氣，就是「健康」兩個字。

成分：

1. Orion奧利恩南方之星生啤酒 約1/3

2. 梅子番茄汁 約1/2

3. 海鹽檸檬飲

調製：先將啤酒注入杯中1/3滿，梅子番茄汁加到八分滿，最後將海鹽檸檬飲加滿，補強酸度，也在甜、鮮、氣泡感之外，帶出風味變化。