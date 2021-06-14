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歐陽娜娜扮迪士尼公主 學秀智戴法國御用皇家珠寶

記者孫曼／綜合報導
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@nanaouyang）
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@nanaouyang）

歐陽娜娜日前參加微博電影之夜，走紅毯和表演時分別換穿了白色露肩禮服和大紅色細肩帶禮服兩套服裝。並在自己Instagram分享美照。雖然是否修圖惹爭議，不過最後po出的美圖還是受到許多網友大力稱讚，說像是「從迪士尼跑出來的公主」。不可否認，這明確的「公主感」，除了禮服之外，她所搭配的珠寶是很重要的因素。這次歐陽娜娜配戴的珠寶都來自法國皇家御用珠寶品牌CHAUMET，是拿破崙皇帝與愛妻約瑟芬皇后結婚、加冕時都選用的品牌，也難怪配戴起來身份地位都立刻升級。

歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@n...
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@nanaouyang）

歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@n...
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@nanaouyang）

歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@n...
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@nanaouyang）

CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金項鍊。（圖：CHAU...
CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金項鍊。（圖：CHAUMET提供）

歐陽娜娜走紅毯的白色露肩禮服，選搭了CHAUMET的Insolence系列珠寶，是以高級訂製服中緞帶蝴蝶結為靈感的作品，用鑽石與白K金打造成柔軟飄逸的緞帶，與黃金線繩綁在一起，洋溢高雅氣質；歐陽娜娜這次搭配的款式，韓星裴秀智也曾配戴出席去年的韓國百想藝術大獎。

歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@n...
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@nanaouyang）

歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@n...
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。（取材自Instagram／@nanaouyang）

CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環。（圖：CHAU...
CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環。（圖：CHAUMET提供）

而很有迪士尼感的紅色禮服，歐陽娜娜配搭的則是CHAUMET以約瑟芬皇后皇冠為靈感而推出的Josephine系列冠冕，設計將約瑟芬皇后最愛的梨形寶石當作主要視覺焦點。除了最具代表性的冠冕，也因應現代女性的生活方式，延伸出耳環、戒指、項鍊、手環等全系列珠寶。

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