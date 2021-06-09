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經典美式時尚 New Era、RL、MLB三方聯名帽引潮流

記者曾智緯／綜合報導
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。（圖：New Era提供）
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。（圖：New Era提供）

繼去年底，New Era與高端潮牌Fear Of God支線ESSENTIALS聯名帽被搶購一空之後，品牌再度帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名的系列，同樣掀起討論話題，相信正式上市後又會被潮流迷包色又包款。

New Era、Polo Ralph Lauren和MLB聯名系列形象以骨董棒球...
New Era、Polo Ralph Lauren和MLB聯名系列形象以骨董棒球卡的方式展現。（圖：New Era提供）

時尚品牌Ralph Lauren旗下副線Polo Ralph Lauren與潮流品牌並非首次聯名，今年稍早時也和陳冠希經營的CLOT推出一系列的服飾。然而，此次潮帽品牌New ERA則與長期合作的美國職棒大聯盟MLB™，共同打造了三方跨界的帽款。結合Polo Ralph Lauren招牌風格，與紐約洋基、洛杉磯道奇經典Logo，帽檐左前方還有Ralph Lauren先生親筆簽名刺繡。並以New Era旗下罕見的49FORTY棒球帽及9TWENTY兒童帽款為主，呈現黑與藍色款，預計6月10日正式上線開賣。

Ralph Lauren先生親自上陣拍攝New Era、Polo Ralph L...
Ralph Lauren先生親自上陣拍攝New Era、Polo Ralph Lauren和MLB聯名系列形象。（圖：New Era提供）

New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話...
New Era帶來與Ralph Lauren、MLB三方聯名系列帽款，掀起討論話題。（圖：New Era提供）

會有此次攜手合作，起因於2018年當時Ralph Lauren為了慶祝品牌建立50周年便與MLB首次聯名備受關注。所以，New Era就串針引線的將「美式時尚」和「MLB合作夥伴」締結，還特別把聯名系列形象以骨董棒球卡的方式展現，在正式推出之際就先在社群平台引起熱議。而另一個亮點就是，New Era的49FORTY帽款，是除了59FIFTY之後，唯二的全封式設計。而且承襲9FORTY老帽帶有弧度的帽檐，有別於一般可調節的帽扣設計，改以特定的頭圍尺寸及全封式造型，配戴時顯得更加硬挺、有型。

New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽。...
New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽。（圖：New Era提供）

New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽。...
New Era x Ralph Lauren x MLB系列949FORTY帽。（圖：New Era提供）

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