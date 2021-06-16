智慧家電「一機多功」 搞定居家自煮

LG NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐奢華鏡面延續LG家電一貫的時尚設計風格，直覺式的操作面板更讓全家人都能輕鬆上手，享受居家時光。（圖：台灣LG電子提供）

居家防疫 生活讓「自煮」需求大幅增加，平常較少在家煮食的民眾，更需要聰明多功能智慧料理家電來幫忙，輕鬆完成各種烹調任務，簡單快速端出美味料理。

LG抓緊自炊風潮，推出全新升級NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐，搭載高功率智慧變頻科技，精準掌控烹調溫度，讓食物均勻受熱面面俱到。一機多功，具備燒烤、蒸煮、氣炸等多種烹調功能，更具備解凍率超達93%的智慧變頻解凍功能。擁有業界最強瓦數1150W，加熱速度提升多達1.2倍，還有10段火力調節精準調控，輕鬆達成均勻受熱、快速上菜。

LG NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐內部更採用獨家技術抗菌易清潔塗層，有效抗菌高達99.99%，烹煮食材後機身內部殘留的油漬，只需用抹布輕輕擦拭即可簡單完成日常保養與清潔。直覺式的功能設定與平整化的觸控面板設計，全家人都能輕鬆上手操作。

而針對小家庭、單人自煮的需求，法國特福推出尺寸更精巧的「迷你智能萬用鍋」，內容量3公升，智慧定壓在70kPa，內建包含煮、燉、蒸、炒等10道料理行程，不需另外研究溫度、時間及壓力值，預設料理時間都在20分鐘內，洩壓後即可立即簡單上桌享用。縮小了容量，烹煮速度也變更快，更方便餐餐新鮮自煮，可保溫24小時，亦可提前12小時預約烹煮。