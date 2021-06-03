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萬寶龍推寶曦系列 日月腕表巧獻嫵媚味

記者釋俊哲／綜合報導
辛芷蕾戴上萬寶龍寶曦系列日月腕表，以黑襯衫搭配白色高腰寬褲，展現堅毅自信的女性魅力。(圖 ：萬寶龍提供）
辛芷蕾戴上萬寶龍寶曦系列日月腕表，以黑襯衫搭配白色高腰寬褲，展現堅毅自信的女性魅力。(圖 ：萬寶龍提供）

中國演員辛芷蕾因在影視作品中的精湛演技而聞名，並在電影「長江圖」、「繡春刀 2」與電視劇「鬼吹燈之怒晴湘西」有精彩表現。日前除宣佈成為最新萬寶龍（Montblanc）代言人，品牌最新發表寶曦系列腕表更火速秀出兩張美型視覺，以成套白色西裝或或高腰寬褲，展現堅毅自信的新時代女性風采。

萬寶龍寶曦日夜顯示腕表，具有34、30毫米等兩種尺寸，並以表面中的彎月型月相顯示、六點鐘方向的日期顯示，日月同輝、巧獻嫵媚女人味。表款共有精鋼、玫瑰金，無鑽或鑲鑽款式，其中並有一只搭配手鐲式寬版藍色皮表帶，化身女性手腕上的造型時間珠寶，全系列共有七種不同款式。

萬寶龍寶曦日夜顯示腕表，具有34、30毫米等兩種尺寸，並以表面中的彎月型月相顯示...
萬寶龍寶曦日夜顯示腕表，具有34、30毫米等兩種尺寸，並以表面中的彎月型月相顯示，巧獻嫵媚女人味。(圖 ：萬寶龍提供）

同樣屬於女性腕表的入門價位，康斯登（Frederique Constant）近日推出Highlife Ladies Automatic雋雅女表的三款功能：Highlife自動腕表、Highlife鑲鑽自動女表，以及Highlife心跳自動腕表。Highlife自動腕表表面具有地球紋路裝飾，簡單也帶有胸懷世界的開闊大氣，鑲鑽自動女表則換上藍色、閃耀光澤的砂金石，並在指針、時標鑲鑽，閃耀動人；Highlife心跳自動腕表則刻意將12點鐘方向鏤空，顯示部分機芯元件，同時三款腕表都搭配了快拆式橡膠表帶，象徵新時代女性的行動力，閃耀、速度、即知即行。

康斯登Highlife自動腕表表面具有地球紋路裝飾，簡單也帶有胸懷世界的開闊大氣...
康斯登Highlife自動腕表表面具有地球紋路裝飾，簡單也帶有胸懷世界的開闊大氣。（圖：康斯登提供）

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