同志驕傲月 LEVI'S、adidas用彩虹配色打造限定款

LEVI'S®響應同志驕傲月的精神推出限定Pride系列服飾與配件。（圖：EVI'S®提供）

步入6月也是國際間認定的同志驕傲月，為了凸顯不該分性別、種族、膚色的愛情，各個品牌也紛紛推出相應的限定系列。像是LEVI'S和adidas都延續了往年的概念，利用象徵LGBTQ+族群的6色彩虹旗為主要設計，藉以傳達不管什麼樣的愛情都很特別又珍貴。

LEVI'S®限定Pride系列丹寧夾克外套。（圖：LEVI'S®提供）

為了強調要學習和尊重每個人選擇的稱呼，訴求「每種身份，皆值得愛」，LEVI'S®發起名為「Pride 2021」的活動。以現代風格詮釋不分性別的經典單品，全新彩虹圖樣靈感汲取自舊金山 卡斯楚區飄揚的彩虹旗，推出包括丹寧夾克外套、丹寧連身短褲等。丹寧夾克外套以淺色水洗搭配背後彩虹圖騰寫著「they/them, she/her, he/him, WE」的英文字樣；連身短褲同樣為淺色水洗，彩虹圖樣設計可見於鈕釦及前後皮標上。此外，還有融入彩虹圖樣的圖紋T恤、背心，還別出心裁加入相同元素的吊帶、棒球帽等配件。而且同樣在Tailor Shop指定門市也提供多款彩虹圖騰雙馬皮標、鈕釦及紅旗標供消費者客製，讓所有人自由選擇展現各種身份。

LEVI'S®限定Pride系列彩虹波浪紋棒球帽。（圖：LEVI'S®提供）

LEVI'S®限定Pride系列彩虹圖紋背心。（圖：LEVI'S®提供）

LEVI'S®限定Pride系列丹寧連身短褲。（圖：LEVI'S®提供）

LEVI'S®限定Pride系列彩虹波浪紋吊帶。（圖：LEVI'S®提供）

響應同志驕傲月的精神，adidas推出全新Pride系列服飾與鞋款，以「LOVE UNITES 為愛團結」作為設計理念，汲取彩虹旗與幾何元素，為LGBTQ+發聲。這系列有著大膽且繽紛的印花色塊作拼接堆疊，以意象圖樣融入運動上衣與單車褲。簡單的黑、白T恤，則以迷你愛心排列組成胸前Logo，並畫上漸層渲染的彩虹色彩。另外，還推出Ultraboost DNA Pride限定跑鞋，採用多彩、不規則的色塊拼接貫穿Primeknit鞋面，鞋後跟、鞋墊、與鞋舌皆印上「LOVE UNITES」字樣，傳達為愛團結的精神理念。

adidas Pride系列運動T恤。（圖：adidas提供）