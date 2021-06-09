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在家工作也要儀式感 提高效率從妝點自己開始

文／記者曾智緯
在家工作還是需要「儀式感」藉以提高效率，最好的方式就是好好妝點自己。（圖：Barbour提供）
在家工作還是需要「儀式感」藉以提高效率，最好的方式就是好好妝點自己。（圖：Barbour提供）

隨著防疫升級，多數人在家辦公時，都會選穿最舒適的裝束，但難免會讓情緒無法集中，讓效率大打折扣。建議在家工作還是需要「儀式感」，最好的方式就是好好妝點自己。

以男性而言，尤其是當需要視訊開會時，一件襯衫就能帶出正式感。體面的棉質休閒襯衫，除了可在假期時穿搭運用，也非常適合在家工作者。英國百年品牌Barbour除了招牌的油布夾克之外，也提供襯衫系列以格紋和素面款式演繹英倫紳士風格。有著經典襯衫版型和活潑配色展現設計細節，並採用輕盈棉質面料製成，適合多數的男性消費者。其中首推，以純棉運用手感細密柔滑的府綢織法製成的大型格紋襯衫，透露出成熟穩重氣質魅力，屬於經典smart-casual風格，並凸顯了源自蘇格蘭的特色。

Barbour Tartan 12 Tailored格紋襯衫，透露成熟穩重氣質。...
Barbour Tartan 12 Tailored格紋襯衫，透露成熟穩重氣質。（圖：Barbour提供）

而經典西裝品牌Brooks Brothers與運動品牌FILA的聯名款，以網球服飾做為主要設計元素貫穿整個系列，大量使用兩個品牌的代表色系，同時加入機能性和紳裝風格，兼顧時尚與舒適。提供條紋泡泡紗成套西裝、格紋及素色Polo衫、經典的牛津布料扣領襯衫。女裝也沒缺席，有著紅色和海軍藍飾邊的粗毛線針織網球毛衣洋裝，在正式感中加入了些許運動元素，絕對能讓自己有著好氣色。

Brooks Brothers與運動品牌FILA的系列麻花紋V領網球毛衣。（圖：...
Brooks Brothers與運動品牌FILA的系列麻花紋V領網球毛衣。（圖：Brooks Brothers提供）

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