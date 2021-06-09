來點「儀式感」 宅家生活也能有滋有味

在起床後、工作前，花費15到30分鐘，透過簡單的瑜伽或是伸展，喚醒身體機能，也能成為開啟一天的「儀式感」。（圖：品牌提供）

疫情 期間居家的時間變長，讓工作與生活的界線變得模糊，親人之間的摩擦也隨之變多。不過，也因為少了需要通勤，以及其他的外務，讓每個人也多了重新檢視自己生活的時間，也正是培養出新習慣的最佳時刻，如果不知道該怎麼做？就從增添「儀式感」開始，讓平凡居家生活也能變得有滋有味。

利用香氛改變心情

日本小說家村上春樹 曾說過：「儀式是一件很重要的事。它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜」。而且，「儀式感」本就是你我生活中的一部分，像是母親節 吃蛋糕等。現今許多人都必須要在家工作，因為與生活場域重疊，容易分心讓效率大不如前。此時，不妨點起具有提神效果的香氛蠟燭，轉換心情，讓自己更能專注於工作之中，因為味道是最能讓大腦感受到空間變化的方式之一。所以，還能噴上自己喜歡的香水，也是改變心境，讓自己更專注的訣竅。

點起具有提神效果的香氛蠟燭，轉換心情，讓自己更能專注於工作之中。（圖：品牌提供）

區隔工作與生活界線

而要讓居家生活變得更有感，適當地使用鮮花來裝飾家中，感受到不同氛圍。因應疫情，花店推出快遞鮮花服務，不出門也可以收到新鮮花束。多了花朵的點綴，生活於其中除了會更舒適，也會讓人不自覺地鮮活起來。或是，換下舒適的睡衣、家居服，穿上出門工作時的套裝，以及畫上淡妝；幫自己在家中某一角規畫出辦公的區域，都是區隔出生活與工作界線的妙招。

另外，免去了需要通勤往返公司，過去沒時間運動的藉口不復存在，所以不妨在起床後、工作前，花15到30分鐘，透過簡單的瑜伽或伸展，除了喚醒身體機能，也能成為開啟一天的「儀式感」。

定時定量好好吃飯

因為時間變得彈性，不要再賴床而省略早餐，或是延後晚餐，自行烹調或是使用方便外送，都應該要定時進食，好好的、慢慢的吃飯。如果要多點「儀式感」，讓一家人都能關掉電視、放下手機，用餐時不妨改以精緻餐具裝盛，如同在高檔餐廳一般，既賞心悅目，也能讓每個人正視「吃飯」。

如同《生活需要儀式感》一書中提到，儀式感其實是一種強烈的自我暗示，這種自我暗示能夠使自己的專注力、反應能力和思辨能力迅速提升。因此某種意義上，它是認識和理解這個世界的一種感覺。