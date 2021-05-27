高球名將米克森高齡奪冠 手上勞力士是這枚

高球名將Phil Mickelson以50歲之姿成為最高齡PGA系列賽奪冠，並在接受獎盃時戴上他心愛的勞力士Cellini腕表。( 翻攝自 ig @ philmickelson)

對運動選手來說，50歲要再於第一線和體能正盛的選手拼薄，卻格外困難。美國高球 名將米克森（Phil Mickelson）數日前在PGA錦標賽中奪冠，除獲得職涯第六次大滿貫，更以五十歲之姿成史上最年長高球大滿貫冠軍得主。而身為勞力士品牌代言人，Phil Mickelson領取獎盃時卻戴上一只古董的Cellini腕表，意外獲得各方熱議。

這只型號4233的勞力士Cellini腕表並非近代表款，也顛覆傳統認知：體壇冠軍奪冠時手上多為新品，例如網球好手Stefanos Tsitsipas在日前里昂公開賽奪冠時，再戴上勞力士型號116500LN的Cosmograph Daytona腕表。

ROLEX Cellini Moonphase腕表，永恆玫瑰金，時間顯示、月相顯示。(圖:勞力士提供)

鎖定高爾夫球的鐘表品牌同樣也有愛彼（Audemars Piguet）的高爾夫球夢幻團隊，由全球23位知名球手組成，包含Braham Ancer、Wesley Bryan、Tyrrell Hatton、Henrik Stenson、Ian Poulter等多位名將，陣容堅強。從2013年起，愛彼已邀請全球收藏家與夢幻團隊成員一同相聚，分享高爾夫球和收藏之樂。事實上高爾夫球與腕表卻有異曲同工之妙：製表師和選手都只能對自己負責，專注於當下，並不斷對技藝和己身能力銳意精進。

愛彼日前釋出品牌高爾夫夢幻團隊的宣傳照，以綠色更衣室為背景，包含Abraham Ancer、Henrik Stenson、Lee Westwood等九位高球明星選手，訴求全新質感形象。(圖: Audemars Piguet提供)

獨立製表品牌F.P.Journe也有在日內瓦舉辦的FP Journe Golf Cup 2020，並因此推出lineSport系列三款Centigraphe 1/100秒計時碼表、Chronographe Rattrapante雙追針計時碼表，與Automatique Réserve動力存儲自動腕表，參加者則多為品牌好友、收藏家與業餘高爾夫愛好者。

而回說Phil Mickelson手上的Cellini腕表雖已停產，但新一代的Cellini系列則在2014重新改款，並以2017年的Cellini Moonphase月相功能擁有人氣討論熱度；該表款以18ct永恆玫瑰金為表殼，再以圓形隕石面代表滿月、搭配藍色琺瑯星空，而外圈日期圈、中央指針指示日期的配置也和古董款如Ref.6062、Ref.8171如出一徹，只能說經典的美好人事物，總不隨時間變化、Oldies but Goodies。