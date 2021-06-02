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甩開身體異味 4招讓你不噴香水照樣香噴噴

文／記者劉小川
洗衣服時除了洗衣精，多加入衣物芳香豆，衣服就會持續散發香味，遮蓋去身上的異味(Getty Images)
洗衣服時除了洗衣精，多加入衣物芳香豆，衣服就會持續散發香味，遮蓋去身上的異味(Getty Images)

當年紀漸長，隨著體質改變，常會有人身上會開始散發「老人味」。想要去除老人味，除了徹底清潔外，不少人也會噴香水，但要挑對香水也是困難選擇，那麼該如何不噴香水，又能解決身上異味呢？有4種方法可以嘗試。

1.使用身體乳液與護手霜

許多乳液與護手霜，其實都會添加香氣，如果不喜歡噴香水，可以多使用身體乳液、護手霜，特別是護手霜，可以隨時補擦，又能常保雙手滋潤，還能散發自然的香味，而身體乳液也可以加強保濕，塗乳液有個小方法，可以使用柔軟的刷子幫助擦乳液，加快吸收，也能滋潤肌膚。

2.衣物芳香豆

若是身上不喜歡塗抹東西，那麼就從穿著的衣服下手吧！近期很流行洗衣服時，除了洗衣精，還會加入衣物芳香豆，只要洗衣服的時候添加進去，衣服就會散發出香味，而且還會持續散發味道，遮蓋去身上的異味。

而且選擇正確的衣物芳香豆，即使吃火鍋與燒烤，衣服依然還是會有香味，不用擔心聞出臭味，可說是讓身體自然飄香的小心機。

3.衣櫃芳香劑

衣物芳香豆不是人人愛用，那麼就在衣櫃裡放芳香劑吧，可以買特殊有香味的芳香劑，但也有達人建議可以放「香皂」在衣櫃中，比起芳香劑，香皂揮發速度慢，且氣味不會太濃，而是自然散發淡淡香氣。

4.精油或香囊

不想噴香水，那就可以選擇擦精油，或攜帶香囊，許多精油都會散發植物的天然香氣，而且持久，香味的攻擊性也不強，另外有一票人則是喜歡香囊，隨身攜帶的香囊，可以放入自己喜愛的香味植物，隨身也能散發香味。

要如何不噴香水，卻能掩蓋身體異味呢？(Getty Images)
要如何不噴香水，卻能掩蓋身體異味呢？(Getty Images)

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