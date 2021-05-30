方寸之間 見證奧運競技史

1984年洛杉磯奥運會，美國發行了六套四聯郵票（其一）。（圖為作者提供）

第32屆夏季奧林匹克運動會，因新冠疫情而推遲了一年，如今是否能於2021年夏季在日本 東京舉行，塵埃尚未落定。回顧現代奧運會歷史，日本亦曾獲得1940年第13屆和1964年第18屆東京奧運 會的主辦權。然而，1940年那屆因為第二次世界大戰而終止；本屆奧運會由於瘟疫已被推遲一年，最後是停還是辦，左右都是難。在同一個城市舉辦奧運會，前後遇到如此尷尬，在奧運史上絕無僅有。

東洋魔女 揚名天下

不過，1964年的第18屆奧運會卻極為成功，日本奧運代表團獲獎牌總數僅次美蘇，位居第三；尤其是日本女排，打敗當時的霸主蘇聯贏得金牌，「東洋魔女」一夜揚名天下。日本國內有強烈的「奧運情結」，或許因為關乎東瀛之「國運」。二次大戰前，日本經濟軍事處於上升階段，對外擴張步伐加快，由於發動侵華戰爭，日本主辦的1940年東京奧運會，受到國際社會強烈抵制而流產。結果二戰又敗，經濟也一敗塗地，直到1964年東京奧運會在經濟復蘇中成功舉辦，再次刺激日本經濟急速復興。本來，日本政府期望通過2020年主辦第32屆奧運會來拉動經濟，走出從不動產泡沫破滅以來長期處於低迷的「滯脹」，遂主導加大前期投入。然而，新冠病毒突如其來，國外觀眾無法入境，通過旅遊帶動經濟的願望落空，前期投入的產出作用也有限，事與願違。

羅馬尼亞和格拉納達發行的奥運會單項比賽郵票。（圖為作者提供）

奧運舉辦國在經濟上的考量能否如願是一回事，通過競技賽事倡導奧林匹克精神又是另一回事。事實上，奧運體育競技比賽自1896年首屆開始，每屆賽事均成為全球焦點，無論大小亦無論先進或發展途中，世界各國無不傾注熱情，大肆報導賽場上激動人心的瞬間，把刷新紀錄的運動員形象，定格於螢幕，印刷在報刊書籍郵票，以及製作的紀念品上。金牌獲得者儼然人類英雄，不僅所在國也在世界範圍受到尊崇。奧運會期間，不同人種、不同的社會意識形態，就連有些齟齬的國度，也無不舉起和平與友誼的大旗，在此主旋律下於奧運賽場上競技。體育賽事中的口號：「更快、更高、更強」，激勵了一代又一代人的奮發向上。

在我收集的奧林匹克專題郵票中，一枚非洲小國萊索托（Kingdom of Lesotho，賴索托王國）於1980年發行的紀念票上，右上角多國國旗在奧運會場迎風招展，左前方有和平鴿翱翔，充分體現對和平的美好願望。

紀念郵票 定格歷史

首屆奧林匹克運動會從1896年在希臘雅典舉辦時，僅有九大比賽項目（田徑、游泳、舉重、射擊、自行車、古典摔跤、體操、擊劍和網球），發展到了如今，有多達33個比賽大項，302個小項，幾乎囊括了人類體育活動的各個方面。每屆都產生和刷新的奧運紀錄，運動員賽場上的風采，令人眼花繚亂應接不暇，好在憑借現代科技，可以隨時回望觀覽，還有各國郵政印製的紀念郵票，把那美麗又震撼人心的一幕定格。早年通過信件，奧林匹克精神還以郵票形式傳揚，也可收集反覆欣賞。有幸，我收集到了一些不同國度，於上個世紀發行的九大項比賽的郵票，在此擇其一二與讀者分享。

現代奧運 1896年舉行

據記載，歷史上最早的奧林匹克競技比賽，起源於西元前776年古希臘的奧林匹亞市，當時參加比賽僅限於希臘運動員，結合體育賽事和宗教儀式來紀念希臘神話中的天神宙斯。古羅馬征服希臘後，羅馬皇帝狄奧多西（Theodosius）於西元393年廢除了該項競技運動會。直到1500年後，得益於法國教育家皮埃爾·德·顧拜旦（Pierre de Coubertin）男爵於1883年提出世界奧林匹克運動會的設想，他訪問歐洲列國遊歷體育聖地，輾轉於各個國際教育文化組織，為復蘇奧運會而不斷地遊說。1891年第一屆奧林匹克代表大會決定，在1896年舉行首屆現代奧運會。顧拜旦本人並不是運動員，而且身高只有5英尺，但他堅信「健壯的頭腦存在於堅強的體內」這一古老觀念，堅持不懈地努力，才讓現代意義上的夏季奧運會，於1896年回到了它的起源地─希臘奧林匹亞市。

1972年慕尼黑奥運會上獲得金牌的肯尼亞田徑選手（上）和日本柔道選手（下）。（圖為作者提供）

從此，由希臘雅典開啟的奧運會就以歐洲為中心，逐步擴大到美洲、亞洲和大洋洲，再後派生出冬奧會（第一屆在1924年1月始辦於法國）和殘奧會（Paralympic Games，第一屆始辦於1960年）。其中，歐洲成功舉辦了17屆夏季奧運（不含因戰爭而取消的：柏林1916年的第六屆和倫敦1944年的第13屆）；北美洲成功舉辦了六屆（美國有四屆：聖路易1904的第三屆，洛杉磯 1932年的第十屆，洛杉磯1984年的第23屆和亞特蘭大1996年的第26屆）；亞洲成功舉辦了三屆（東京1964年的第18屆，首爾1988年的第24屆和北京2008年的第29屆）。非洲和南美洲尚未得到奧運的舉辦權，但這些地區和國家的運動員並未缺席，且在歷屆的競技比賽中表現亮麗，我從這些國家所發行的郵票中，感受到特色鮮明的一幕幕英姿。

日本 亞洲首獲主辦權

奧運會紀念郵票主題不同，有的突出某屆奧運舉辦國和地點，有的為某項運動納入奧運而發行，有的彰顯獲得金牌運動員的形象。聖馬力諾（San Marino）為1964東京奧運會發行過一套五枚的紀念票，突出五環下的「Tokyo 1964」；瑪格爾（Magya）郵政和蒙古國為1980莫斯科奧運會發行的紀念票，突出「Moscow 1980」；還有幾內亞比紹（Guinea-Bissau）在1983年為1984洛杉磯奧運會而發的一套六枚的紀念票，突出這個城市以前還曾舉辦「Los Angeles 1932」奧運。

日本是亞洲地區第一個獲得奧運舉辦權的國家。1964東京奧運會申辦成功後，日本政府耗資30億美元，興建了運動場館，如當時亞洲第一的東京國立體育場，修建相關基礎設施，新建了成為東京新地標的東京電視塔，以及首條商用高速鐵路─東海道新幹線，改善和擴建了東京都地面地下交通網，開了超前的奧運奢華風氣之先。

日本政府除了在硬體方面用力，還用心良苦地安排一位出生在廣島原子彈爆炸那天（1945年8月6日）的倖存者─早稻田大學學生坂井義則來點燃聖火台。在競技場上，日本運動員表現亮麗，一共獲得了16塊金牌，5塊銀牌和8塊銅牌，獎牌總數僅次於美蘇名列第三。東道主日本隊能夠超過德國等強隊取得輝煌成績，除了天時地利外，在這屆奧運會新增為比賽項目的排球、柔道比賽中拿到多塊金牌，起了決定性作用。譬如，柔道項目有四塊金牌，日本獨得三塊。另外，日本男子體操的成績也相當理想，其中僅遠藤幸雄一人即獲得了團體、個人全能及雙槓三塊金牌。

1964年東京奥運會上獲得金牌的日本體操選手遠藤幸雄（上）和柔道選手岡野功（下）。（圖為作者提供）

中國 1984年突破零

第18屆東京奧運會，得到了美國的「助興」，發射一顆「辛科姆」（syncom）衛星，向全世界實況轉播奧運盛況，競技風雲實時更新，增添了即時性和臨陣感，這是奧運史上破天荒的壯舉。在亞洲首次舉辦的奧運會，依仗先進的衛星科技而譽滿天下。

日本成功舉辦奧運會，令歐美國家刮目相看，亞洲國家再度競辦奧運會的信心高漲。隨著亞洲（尤其是東亞）經濟發展社會穩定，亞洲國家申辦奧運會的競爭力大為提高。24年後，韓國成功舉辦了1988年首爾奧運會，再往後的20年，中國也成功地舉辦了2008年北京奧運會，無論軟件硬體堪稱一流，尤其開幕式被稱為奧運史上最具創意又美輪美奐的一屆。競技比賽方面，從1984年的洛杉磯奧運會上，中國隊獲得了零的突破，拿下出征奧運史上第一枚金牌，到24年後的北京奧運會上，中國隊一舉囊括了51枚金牌居金牌榜首，一躍成為奧運歷史上首個登上金牌榜首的亞洲國家。回首往事，亞洲國家的運動員不僅早就甩掉了「陪襯者」的弱者形象，現在已是許多項目的世界紀錄和奧運紀錄的保持者，成為歐美強隊不敢輕視的競賽對手。每屆奧運會賽場上，新生力量如潮湧，一浪超過一浪，進步之快，方寸為證。

1976年馬格爾郵政為蒙特婁奥運會發行的游泳和馬術郵票。（圖為作者提供）

為1980年莫斯科奥運會發行的馬格爾和蒙古郵票。（圖為作者提供）

1896年第一屆雅典奧運會，舉辦國希臘財政見絀，為了籌募經費而發行世界上第一套奧運會郵票（12枚），以其著名的雕塑：擲鐵餅者、古希臘拳擊、戰車賽、古雅典競技場、勝利女神與古希臘體育運動的藝術作品為題材，高於面值出售獲得了成功，為首屆奧運的順利舉辦貢獻良多。1920年安特衛普奧運會，比利時仿效希臘通過發行郵票籌集經費也獲得了成功。1924年第8屆巴黎奧運會，法國發行了一套（4枚）紀念郵票，分有齒、無齒兩種，並發行一枚小型張，2套奧運會郵資明信片，成為率先發行奧運會小型張、郵資明信片的國家。從此往後，除了奧運會主辦國，其他國家也紛紛發行奧運紀念郵票。

聖馬力諾為1964年東京奥運會發行一套五枚的紀念票。（圖為作者提供）

中國為紀念出征1984年洛杉磯奧運會而發行的小型張郵票。（圖為作者提供）

蘇格蘭 黃金鑄造郵票

二次世界大戰前，世界全部體育郵票總數不滿300種，進入60年代後每逢奧運盛會，就有七、八十個國家和地區競相發行紀念郵票，小型張、郵資封片、附捐圖案和文字說明等，現在有關奧運會主題的郵票多達幾千種。早期的奧運會郵票，票幅小，色彩單一，圖案上的運動員形象欠佳；隨著印刷技術的不斷發展，藝術水準的不斷提高，當今的奧運會郵票設計新穎精美，製作精良豐富。更有甚者，為紀念1984年洛杉磯奧運會，蘇格蘭發行了世界上第一套用黃金鑄造的奧運會郵票（10枚），畫面展現舉重、足球、跳高、短跑、自由體操等比賽畫面，票幅為41毫米×64毫米，以22k黃金鑄造，開奧運紀念品製作的「金風」之先，為奧運郵票增色生輝。

萊索托於1980年發行的紀念票，體現對和平的美好願望。（圖為作者提供）

韓國為紀念1988年首爾奧運會發行的小型張郵票。（圖為作者提供）

早年為了籌集舉辦奧運會經費因經濟考量而發行郵票，如今各國在奧運郵票上爭奇鬥艷，已成人們津津樂道的一項方寸興趣。奧林匹克專題集郵令集郵者著迷，並蘊藏商機，也已成奧運會期外的常態，彷彿是奧林匹克躍然紙上的競技。雖然，本人集郵本中的奧運郵票，僅是其浩瀚大海中的浪花，本文展現的僅限某些側面，但願還是能令奧運會的關注者從中瞭解一些有關奧林匹克的往事。