疫情下「宅度假」 花小錢在家拍美照

「宅度假」風潮起，花小錢讓自己家好看好拍照。（圖：IKEA提供）

近日疫情 再起，許多人放棄夏日度假計畫，改成為宅在家裡，但其實透過更改一些居家擺設、變化小家具等，也可以享受「宅度假」的樂趣，在家裡就是度假，不用出門還能拍美照，IKEA就推薦多款夏日必備的家居小物、家具等，如只要利用多功能SVANÖ長凳，搭配SOLVINDEN Led太陽能燈串，花小錢妝點一下，拍出異國風的最強照片。

想要有出國度假風，適合放在陽台的SVANÖ長凳，不僅可以坐，還能收納、曬衣服等，是有種海島度假的氛圍，晚上還能搭配使用多款顏色組合的SOLVINDEN Led太陽能燈串，馬上很有海島國家感。

而各種藍色單品，如UNKÖN靠枕有全新亮眼藍色，加上防水設計，放家中或室外陽台都可以，另也有土耳其藍BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌，在家工作也開心。

土耳其藍BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌，當工作桌或下午茶桌都合適。（圖：IKEA提供）

FUNKÖN靠枕，亮眼藍色創造海島風。（圖：IKEA提供）

各種天然材質也是首選，如以竹子表面打造的SVENARUM層架組，兼具再生環保概念，讓空間變得更清新，若家中有小朋友，則可入手HÖVLIG兒童帳篷，在家裡也能露營。

想對抗炎熱的夏天，還有各種涼感商品，如加入凝膠材質的KNAPSTAD舒眠薄墊，能提升睡眠舒適度，KLUBBSPORRE人體工學枕中的其中一面，也有凝膠材質，能有效感覺降溫，新推出的VITKLÖVER被套組，淺藍格紋搭配棉與黏液嫘縈纖維混紡織成，可以吸收與排除熱氣，都能讓夏日時光更清爽。

HÖVLIG兒童帳篷，可在家享受露營感。（圖：IKEA提供）