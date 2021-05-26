我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

裝修房子多注意「4重點」 老師傅：油漆完少一步就毀了

文／記者劉小川
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。（取材自pexels）
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。（取材自pexels）

為了往後居住環境能帶來溫馨舒適，在裝修前大家會特別燒腦，還到處爬文，到底怎樣才能避免裝潢後才會知道的狀況發生？根據裝修老師傅透露，裝修前要深思熟慮的4大要點要特別注意。

裝修廚房 防水也很重要

廚房的裝修，很多人會掙扎要不要「做防水」。雖說不像浴室或是廁所，常碰到大量的水，但再怎麼說，廚房也算是明水區，一但房子有了年齡，管線老舊、漏水等，如果沒有事先預防，損失的不只是管線錢，淹水的廚具跟其他區域，要花的錢可能就會更多。

廁所防臭 挑選馬桶有技巧

大家一直擔心是廁所會發出異味、臭味的問題。所以在施工時常會注意防地漏的問題，卻沒把馬桶也思考進去。馬桶後面建議鏤空，將左右兩邊沒預留安裝孔的地方要封好，有的話也請自行封上，這樣一來廁所的味道保持通風，基本上不會有太大的味道問題。

除了地漏之外，挑選好的馬桶也能有效屏除多餘異味。（取材自pexels）
除了地漏之外，挑選好的馬桶也能有效屏除多餘異味。（取材自pexels）

牆面油漆 乾了再開窗通風

剛剛刷好牆面，為了避免甲醛的吸入，許多人都喜歡開窗通風來達到室內對流的效果。但在油漆未乾時、壁紙剛貼上時，就開窗通風，可能會導致牆面裂開、牆紙沒幾天之後就掉下來。建議在剛施工粉刷完的3～5天內，等牆面或壁紙自然乾燥後，再開啟窗戶。

粉刷油漆時，千萬別因為氣味而立即開窗。（取材自pexels）
粉刷油漆時，千萬別因為氣味而立即開窗。（取材自pexels）

廚房排水 建議做獨立排放管

建議做獨立排水管的原因，主要是害怕樓下的人因為阻塞而遭殃。若你的住家是在一樓，就沒有這樣的情況，但樓下有住人的時候，就要多為樓下的人著想，只要有阻塞的問題，可能會造成水管內壓力過大，而導致漏水，或從水槽直接冒出水，如果在施工時沒有注意到這點，很可能之後要花費的修繕費用會更多。

廚房的管線是最重要的裝潢之一，若不在裝潢前多思考，往後修繕的費用可能會讓你吐血。...
廚房的管線是最重要的裝潢之一，若不在裝潢前多思考，往後修繕的費用可能會讓你吐血。（取材自pexels）

上一則

5月26日星座運勢 牡羊財運低落 處女理智思考

下一則

疫情下「宅度假」 花小錢在家拍美照

延伸閱讀

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
福斯特市Town House本周末上市

福斯特市Town House本周末上市
女子用馬桶調製飲料還請朋友喝 網批：太惡心

女子用馬桶調製飲料還請朋友喝 網批：太惡心
從零開始自學翻修 華人讓骨董金龜車重生

從零開始自學翻修 華人讓骨董金龜車重生

熱門新聞

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
勞力士近日在官方instagram帳號發表探險家二號Explorer II腕表的改版細節，解謎也引起網友熱議。（取材自Instagram、合成圖）

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

2021-05-22 02:46
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

2021-05-22 01:11
歐新社

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

2021-05-18 02:50
八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

2021-05-24 00:19
50歲英國不老超模娜歐蜜·坎貝兒（Naomi Campbell）獲「人類最完美骨骼」美名。（取材自Instagram@naomi）

擁「人類最完美骨骼」美名 不老超模50歲生下第1個孩子

2021-05-19 04:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男