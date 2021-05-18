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「男友視角」看內在美 Jennie好性感 孫淡妃健康清新

記者楊詩涵／綜合報導
全汝彬（左到右）、Jennie和孫淡妃都展現了健康性感的風采。（圖：Calvin Klein提供、取材自Instagram）
全汝彬（左到右）、Jennie和孫淡妃都展現了健康性感的風采。（圖：Calvin Klein提供、取材自Instagram）

Calvin Klein釋出第二波Heron Preston for Calvin Klein限量系列形象，仍然由BLACKPINK的Jennie擔綱，不賣弄性感的魅力，辣得率真自然；而健康性感的運動內衣是近期許多韓星的穿搭，包括孫淡妃為自創內衣品牌Mad Bee拍攝形象照，以及全汝彬登上「Allure」雜誌的微微露，都表現了慵懶的女人味。

BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calv...
BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calvin Klein限量系列，展現男友視角的各種性感。（圖：Calvin Klein提供）

BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calv...
BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calvin Klein限量系列，展現男友視角的各種性感。（圖：Calvin Klein提供）

BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calv...
BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calvin Klein限量系列，展現男友視角的各種性感。（圖：Calvin Klein提供）

扛著GD女友、人間香奈兒等頭銜，Jennie得天獨厚還擁有高顏值、好身材，在演繹Heron Preston for Calvin Klein限量系列時，簡直是「男友視角」大合輯，如同生活日常的畫面展現了自然、性感的迷人風情，呼應品牌不經雕琢、自然表現年輕的精神。Heron Preston for Calvin Klein以日常、基本、不可或缺為出發點，低調簡單，Heron Preston表示，「我想找到一種可以被世界廣為接受的表達方式，所有人都能受邀進入這個簡約的世界，去除一切複雜，透過舒適、實用的服裝找到屬於自我的風格。」

韓星孫淡妃為自創內衣品牌拍攝形象廣告。（取材自Instagram）
韓星孫淡妃為自創內衣品牌拍攝形象廣告。（取材自Instagram）

曾在韓劇「山茶花開時」有亮眼表現的孫淡妃，則在日前透過Monotube出版的雜誌，發表她自創的MAD BEE內衣暨休閒服裝品牌，她希望可以是包含所有女孩對於內衣的想望，在隱形的角落感受到自在舒服的愉悅；孫淡妃也在2個月內減重4公斤，赴濟州島拍攝清新健康形象照。

因「黑道律師文森佐」而帶來高人氣的全汝彬，拍攝韓版「Allure」雜誌6月號時小...
因「黑道律師文森佐」而帶來高人氣的全汝彬，拍攝韓版「Allure」雜誌6月號時小露性感。（取材自Instagram）

而在「黑道律師文森佐」中多以套裝示人的全汝彬，拍攝了韓版「Allure」雜誌6月號，她以RALPH LAUREN學院風毛衣穿搭，內襯灰色運動內衣，雖然只掀起衣角，也散發微性感的魅力。

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