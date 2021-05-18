「男友視角」看內在美 Jennie好性感 孫淡妃健康清新

全汝彬（左到右）、Jennie和孫淡妃都展現了健康性感的風采。（圖：Calvin Klein提供、取材自Instagram）

Calvin Klein釋出第二波Heron Preston for Calvin Klein限量系列形象，仍然由BLACKPINK的Jennie擔綱，不賣弄性感的魅力，辣得率真自然；而健康性感的運動內衣是近期許多韓星的穿搭，包括孫淡妃為自創內衣品牌Mad Bee拍攝形象照，以及全汝彬登上「Allure」雜誌的微微露，都表現了慵懶的女人味。

BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calvin Klein限量系列，展現男友視角的各種性感。（圖：Calvin Klein提供）

BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calvin Klein限量系列，展現男友視角的各種性感。（圖：Calvin Klein提供）

BLACKPINK的Jennie擔綱Heron Preston for Calvin Klein限量系列，展現男友視角的各種性感。（圖：Calvin Klein提供）

扛著GD女友、人間香奈兒等頭銜，Jennie得天獨厚還擁有高顏值、好身材，在演繹Heron Preston for Calvin Klein限量系列時，簡直是「男友視角」大合輯，如同生活日常的畫面展現了自然、性感的迷人風情，呼應品牌不經雕琢、自然表現年輕的精神。Heron Preston for Calvin Klein以日常、基本、不可或缺為出發點，低調簡單，Heron Preston表示，「我想找到一種可以被世界廣為接受的表達方式，所有人都能受邀進入這個簡約的世界，去除一切複雜，透過舒適、實用的服裝找到屬於自我的風格。」

韓星孫淡妃為自創內衣品牌拍攝形象廣告。（取材自Instagram）

曾在韓劇 「山茶花開時」有亮眼表現的孫淡妃，則在日前透過Monotube出版的雜誌，發表她自創的MAD BEE內衣暨休閒服裝品牌，她希望可以是包含所有女孩對於內衣的想望，在隱形的角落感受到自在舒服的愉悅；孫淡妃也在2個月內減重 4公斤，赴濟州島拍攝清新健康形象照。

因「黑道律師文森佐」而帶來高人氣的全汝彬，拍攝韓版「Allure」雜誌6月號時小露性感。（取材自Instagram）

而在「黑道律師文森佐」中多以套裝示人的全汝彬，拍攝了韓版「Allure」雜誌6月號，她以RALPH LAUREN學院風毛衣穿搭，內襯灰色運動內衣，雖然只掀起衣角，也散發微性感的魅力。