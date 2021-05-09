杏果奶油、白蘭地、甜肉桂… 滿桌美食 玫瑰的盛宴

彩虹冰淇淋（Rainbow Sorbet，簇花，2006，美國華裔林彬）－ 2006年全美玫瑰精選大獎。（圖皆為作者提供）

我為玫瑰留步。玫瑰是美國 的國花，品種繁多、花朵艷麗、香氣迷人，年年都是市場上的搶手貨，也是我的最愛。

番茄醬和芥末醬（Ketchup and Mustard，簇花，2012，美國博達）。（圖皆為作者提供）

幾年前，我第一次造訪聖馬刁（San Mateo）的中央公園，在它的玫瑰園隨步遛躂時，不意發現一株叫「番茄醬和芥末醬」的玫瑰。她的花瓣鮮紅如「番茄醬」，而內緣中心深黃有如「芥末醬」。當時我想，給這玫瑰取名字的人真是個天才！一面又想，是不是還有其他玫瑰是「可吃的」？

白甘草（White Licorice，簇花，2011，美國博達）。（圖皆為作者提供）

九種玫瑰 以食物為名

尋尋覓覓，我竟然找到其他九種玫瑰，都是以食物命名，她們是：杏果奶油、白蘭地、糖果杖雞尾酒、甜肉桂、薑餅人、爆米花、熱可可、彩虹冰淇淋、和白甘草。每個發現都帶給我興奮和喜悅，她們完成了我的十錦玫瑰盛宴。

根據玫瑰的生長特性，這十種玫瑰可以歸類為：混血茶（Hybrid Tea），簇花（Floribunda）和袖珍（miniature）種。混血茶的植株通常是直立的，可以長到六呎高，並有適合切花用的長莖大朵花。簇花種整株會長成球形，花朵叢生，因此在花季時，能形成一片花海，非常壯觀。袖珍種玫瑰通常高一至二呎，她們的花直徑約一至二吋，但與其他花朵相比，卻一樣閃亮動人。

在加州灣區 ，玫瑰從4月中就開始綻放。若這時造訪聖荷西市立玫瑰花園（San Jose Municipal Rose Garden），那一畦畦的玫瑰，會讓你大開眼界。在這花園裡，你可以找到杏果奶油、白蘭地、甜肉桂、彩虹冰淇淋、和白甘草。

杏果奶油（Apricot and Cream，混血茶，2016年，法國梅漾）。（圖皆為作者提供）

「杏果奶油」因為是混血茶類，所以花朵中心略高，非常立體；她的顏色杏粉，秀色可餐，會讓你徘徊不去，詫異世間竟有如此絕色。

白蘭地（Brandy，混血茶，1982年，美國斯聞）－ 1982年全美玫瑰精選大獎。（圖皆為作者提供）

5月來臨，花園裡的「白蘭地」盛開，在日落的時候，帶上毯子和野餐籃，我們找到一個陰涼的地方坐下，嚐一些白蘭地好嗎？琥珀色的玫瑰花，可以跟白蘭地亂真，花不醉人人自醉噢！「甜肉桂」的顏色是暗紅色，並散發著甜美的氣味，因此得名，有些咖啡店會有這種加味呢。

甜肉桂（Cinnamon Dolce ，混血茶，2013，法國梅漾）。（圖皆為作者提供）

若是聽到冰淇淋車叮咚的音樂，讓我們為孩子們買些「彩虹冰淇淋」吧，他們今天真乖，該給一些獎勵了！至於「白甘草」，花朵初開時是淡黃色，並發出濃郁的甘草香；在盛開時，花瓣顏色轉白，外緣微微捲浪，像是舞裙。

糖果杖雞尾酒（Candy Cane Cocktail，簇花，2016，法國梅漾）。（圖皆為作者提供）

「糖果杖雞尾酒」屬於簇花類，所以花蕾兒是一叢叢地長，非常喜氣。她的花瓣外緣是胭脂紅，靠近花蕊就逐漸轉成粉白；大概因為花有兩色混合，所以才得此名。可在奧克蘭的茉康玫瑰園（Morcom Rose Garden）找到她們的芳蹤。

爆米花（Gourmet Popcorn，袖珍，1986，美國迪沙梅洛）。（圖皆為作者提供）

喜歡吃爆米花的人，在5月間一定要來伍德蘭圖書館玫瑰園（Woodland Library Rose Club Public Garden）。這裡種的玫瑰，網羅了國色天香，有許多罕見的品種。轉到前門，一定不會錯過那堵「爆米花」牆。面對著那成千上百的白色花朵，花心上還滴著令人垂涎的黃油，彷彿耳邊可聽到爆玉米時發出的聲音呢！

薑餅人（Gingerbread Man，袖珍，1994，丹麥歐森）。（圖皆為作者提供）

一轉頭，是一群褐黃色的「薑餅人」。微風輕拂花叢，群花像剛出爐的薑餅，躍躍欲動。

熱可可（Hot Cocoa，簇花，2003，美國卡如斯）－ 2003 年全美玫瑰精選大獎。（圖皆為作者提供）

6月了，金門公園的玫瑰園還是彩色斑斕，遊人如織。在輕霧籠罩、樹影搖曳下，正好來杯「熱可可」驅寒。熱可可是簇花類，它的花瓣像紅絲絨一般厚實高貴，有些花瓣的外緣還有個美人尖，令人心動。熱可可好像知道自己長得好，她在晨風中輕搖，儀態萬方，展示著端莊和自信。

新品命名 普通人也行

給新品種玫瑰命名，一般來說，是開發公司市場部的責任和特權；但是，像你和我這樣的普通人，也有可能給新品種命名呢！例如，顧客只要付6500元給一家上市的育種公司，就可以買到一種新玫瑰。按照這份合約，顧客可以拿到十株自根玫瑰花，還可以用每株十元的價格訂購100株同樣的玫瑰。而且，新主人可以為這玫瑰註冊、命名和營銷。你有沒有一種喜歡的食物，想用它來命名一種新玫瑰？嗯，我想到我最愛的雞蛋布丁……

這十種玫瑰裡，有三種曾得到全美玫瑰精選（All America Rose Selections，簡稱AARS）大獎。她們是：白蘭地、熱可可、和彩虹冰淇淋，其中「彩虹冰淇淋」是名育種家華裔林彬的作品。林彬在寮國出生，在台大園藝系完成學業後，來美與家人團聚，並多年投身玫瑰育種事業，交配出許多漂亮又好養的玫瑰。

「AARS」 為最高榮譽

從1940年以來，AARS一直是玫瑰在美國能獲得的最高榮譽。參賽的玫瑰首先在美國的六個不同地區種植：西北、中北、東北、東南、中南和西南。種下後，不許噴灑防蟲藥等。在隨後的兩年期間，委員們對玫瑰的一些重要品質，像抗病性，花朵的顏色香味，整株的型態，和在多種氣候下存活的能力等，不斷觀察評分。每年，評審委員們只選出一種玫瑰來授予這項榮譽。標有「 AARS」字樣的玫瑰，使顧客放心購買，因此，它對營銷的影響是無價的。

在成功地運作了74年之後，AARS在2014年被美國花園玫瑰精選（American Garden Rose Selections，簡稱AGRS）取代。新辦法對玫瑰在AARS原定的六個地區分別評估，每區都有贏家，而優秀的玫瑰則有可能在好幾區得獎。這項改變的原因，大概是因為育種公司希望顧客按他們居住的地區來選購存活力強的玫瑰，這樣，顧客可以花最少的心思照看，而種下的玫瑰，還會年年按時開放。

我家後院的「糖果杖雞尾酒」，在每年4、5月都開得無限浪漫，花又多，花期還長到9月，除了每周澆點水，其他都不需要我操心。也許我該召開一個花園聚會，邀請朋友，一面欣賞園中玫瑰，一面喝糖果杖雞尾酒，大家來談「玫瑰的盛宴」。

註：在各圖片花名後的括弧內是：（英文名，花的品種，上市年份，育種家的國籍和名字）。