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PUMA四度聯手公仔教父 將「未完成」怪奇風格發揚光大

記者曾智緯／綜合報導
PUMA Michael Lau系列印花短袖T恤、短褲。（圖：PUMA提供）
PUMA Michael Lau系列印花短袖T恤、短褲。（圖：PUMA提供）

PUMA第四度與香港公仔（玩具）教父Michael Lau合作，把「未完成」風格再度發揚光大，鋸齒布樣、錯色打版以及隨寫手稿都成了設計元素。運動時尚品牌ellesse也發表了與Smiley的第二個合作系列，在服裝上編織出Rave文化狂歡時歡樂的場景，散播正面能量。

ellesse與Smiley的第二波合作款，其形象廣告的視覺受到電影劇照啟發，藉...
ellesse與Smiley的第二波合作款，其形象廣告的視覺受到電影劇照啟發，藉由懷舊感的影像，散播歡樂能量。（圖：永三提供）

此次聯名作品同樣以Michael Lau的手繪鉛筆圖、方格紙紋理和有趣的設計草圖作為特色，運用於經典PUMA單品，翻玩出新風貌。像是系列中的RS-Sandal by Michael Lau涼鞋就在鞋底布滿手寫筆記與隨手插畫，黑色黏扣帶裝飾上橘色車縫線，鞋側如同便利貼的Logo呼應了手繪草圖的設計主題。服飾系列推出多款短袖印花T恤、短褲及長褲供夏日穿搭，處處可見特別繪製的靈魂人物Worth Cat公仔身影，也可見到「Stay Weird」的書寫字樣，增加整體怪奇氛圍。

ellesse與Smiley聯名T恤。（圖：永三提供）
ellesse與Smiley聯名T恤。（圖：永三提供）
PUMA Michael Lau系列短袖T恤。
PUMA Michael Lau系列短袖T恤。

因應全球疫情，ellesse與Smiley的第二波合作款，其形象廣告的視覺受到電影劇照啟發，藉由懷舊感的影像，散播歡樂能量。而服裝部分， ellesse把Smiley代表的次文化融合在一起，雙重識別設計將招牌笑臉與ellesse Semi-Palla融合在一起。除了經典黃色外，更從派對上的霓虹燈光汲取靈感，加入了藍、粉等色系，來凸顯Rave文化精髓。同時還把將象徵「快樂」、「正向」、「陽光」的笑臉圖案，搭配於T恤、漁夫帽、棒球帽、腰包和連帽上衣，緊扣「體驗美好世界」的主題。

PUMA RS-Sandal Michael Lau涼鞋。
PUMA RS-Sandal Michael Lau涼鞋。

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